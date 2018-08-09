Съёмочную группу Орхана Джемаля перед гибелью познакомили с консультантом, это сделал журналист агентства ФАН
Съёмочную группу Орхана Джемаля перед гибелью познакомили с консультантом, это сделал журналист агентства ФАН Кирилл Романовский. Такие данные стали известны сайту «Медуза». Он отмечает, что РИА ФАН связывали с бизнесменом Евгением Пригожиным, которого считают спонсором частной военной компании Вагнера.
Российская съёмочная группа погибла в Центральноафриканской республике в конце июля, когда готовила документальный фильм о ЧВК Вагнера.
Комментарии1
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sjuzanna 09 августа 2018 | 01:12
Надеюсь, что скоро все тайное станет явным. Но верю, что и здесь был свой Иван Сусанин.