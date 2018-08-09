Съёмочную группу Орхана Джемаля перед гибелью познакомили с консультантом, это сделал журналист агентства ФАН Кирилл Романовский. Такие данные стали известны сайту «Медуза». Он отмечает, что РИА ФАН связывали с бизнесменом Евгением Пригожиным, которого считают спонсором частной военной компании Вагнера.

Российская съёмочная группа погибла в Центральноафриканской республике в конце июля, когда готовила документальный фильм о ЧВК Вагнера.