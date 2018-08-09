Лондон приветствует новые санкции США против Москвы
«Мощная международная реакция на использование химического оружия в Солсбери посылает недвусмысленный сигнал России, что её провокационное, безрассудное поведение не останется без ответа», — говорится в заявление канцелярии британского премьера Терезы Мэй. Его цитирует агентство ТАСС.
Комментарии2
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mppv 09 августа 2018 | 01:11
Дак а кто химоружием Иоанна Василиевича травил? Не Лондон?
Не агент британской короны Рыцерд Чанселлор?
stebinmaku 09 августа 2018 | 01:24
Великоамериканские штаты британии..