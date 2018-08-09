Госдепартамент США объявил о введении новых санкций против России из-за так называемого «дела Скрипалей»

Ограничения должны вступить в силу 22 августа. Как ожидается, с этого дня будет запрещена выдача лицензий на экспорт в Россию товаров, имеющих отношения к национальной безопасности, сообщает Би-би-си. Эти меры пересекаются с уже действующими – в частности, с запретом на экспорт в Россию оружия. Впрочем, в эту категорию товаров входят многие электронные приборы и их компоненты.

Вторая волна санкций вступит в силу три месяца спустя, если Россия не предоставит доказательств того, что не будет в будущем использовать химическое оружие. Тогда Вашингтон планирует понизить уровень дипломатических отношений с Россией, почти полностью прекратить торговлю с Москвой и запретить «Аэрофлоту» летать в США.