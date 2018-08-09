В Казахстане права на трансляцию лишились почти 90 иностранных телеканалов
В их числе есть и российские. В министерстве информации страны это объяснили тем, что все они нарушили новый закон о телерадиовещании. Согласно ему, телеканалы должны были зарегистрироваться в Казахстане, как юридическое лицо. В числе тех, кто лишился права на вещание, по сведениям Интерфакса, оказались: НТВ+3D, Дождь, Russia Today TV и ряд других.
Комментарии3
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zdravstvuyte_ya_vasha_tyotya 09 августа 2018 | 00:21
Эти жидоказахобандеровцы со своей русофобией доиграются......Фашисты узкоглазые....Мы этим нацистам желтомордым школы и больницы построили....Государство , чуркам немытым, подарили....Мрази колченогие......А они, чурки поджидованные, опять русофобией занимаются...Забыли? Можем повторить!!!!
salut__521 09 августа 2018 | 00:41
zdravstvuyte_ya_vasha_tyotya: Всех не переповторяте, фашисты слопатоедовские!..
thesonhuman 09 августа 2018 | 00:54
zdravstvuyte_ya_vasha_tyotya: Только Сталин мог сделать все разные народы СССР братьями, а сейчас видно кто они на самом деле друк другу. Три расы человеческие были, есть и будут, это по воле Бога, а толерастия это блажья утопия вредная для народов.