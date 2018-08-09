В Казахстане права на трансляцию лишились почти 90 иностранных телеканалов

В их числе есть и российские. В министерстве информации страны это объяснили тем, что все они нарушили новый закон о телерадиовещании. Согласно ему, телеканалы должны были зарегистрироваться в Казахстане, как юридическое лицо. В числе тех, кто лишился права на вещание, по сведениям Интерфакса, оказались: НТВ+3D, Дождь, Russia Today TV и ряд других.