Двоюродная сестра Олега Сенцова сообщила об ухудшении его состояния

Режиссёр уже 88й день голодает в колонии на Ямале, требуя освободить украинских политзаключённых.

Украинский режиссёр по словам его сестры почти не встаёт. Цитата из фейсбука Натальи Каплан: «Он написал, что конец близок, и это не про освобождение». Адвокат Сенцова Дмитрий Динзе сообщил о новых проблемах с сердцем у подзащитного, а также о том, что у него очень низкий пульс — около 40 ударов в минуту. Это происходит на фоне проблем с почками и печенью. При этом Сенцов дважды отказался от предложения госпитализации в гражданскую больницу Лабытнанги. Прежде всего из-за садистского отношения к нему персонала и обещаниях приковать его к кровати, сообщил Динзе радио Свободе. Он также рассказал, что отпускать Сенцова никто не собирается. Это Динзе по его словам узнал от иностранных дипломатов, которые контактируют с Россией. Во ФСИН впрочем уверяют что по их данным состояние украинского режиссёра остаётся стабильным. Сенцов был осуждён на 20 лет по обвинению в терроризме в Крыму. Вину он не признал. Как и другой осуждённый по делу Александр Кольченко – ему дали 10 лет.

Ранее мать режиссёра и генсек Совета Европы Турбьёрн Ягланд призвал президента Путина помиловать Сенцова. Российские власти впрочем это оставили без внимания.