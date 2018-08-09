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00:00, 09 августа 2018

Двоюродная сестра Олега Сенцова сообщила об ухудшении его состояния

Режиссёр уже 88й день голодает в колонии на Ямале, требуя освободить украинских политзаключённых.

Украинский режиссёр по словам его сестры почти не встаёт. Цитата из фейсбука Натальи Каплан: «Он написал, что конец близок, и это не про освобождение». Адвокат Сенцова Дмитрий Динзе сообщил о новых проблемах с сердцем у подзащитного, а также о том, что у него очень низкий пульс — около 40 ударов в минуту. Это происходит на фоне проблем с почками и печенью. При этом Сенцов дважды отказался от предложения госпитализации в гражданскую больницу Лабытнанги. Прежде всего из-за садистского отношения к нему персонала и обещаниях приковать его к кровати, сообщил Динзе радио Свободе. Он также рассказал, что отпускать Сенцова никто не собирается. Это Динзе по его словам узнал от иностранных дипломатов, которые контактируют с Россией. Во ФСИН впрочем уверяют что по их данным состояние украинского режиссёра остаётся стабильным. Сенцов был осуждён на 20 лет по обвинению в терроризме в Крыму. Вину он не признал. Как и другой осуждённый по делу Александр Кольченко – ему дали 10 лет.

Ранее мать режиссёра и генсек Совета Европы Турбьёрн Ягланд призвал президента Путина помиловать Сенцова. Российские власти впрочем это оставили без внимания.

Комментарии

7

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mppv 09 августа 2018 | 00:21

" требуя освободить украинских "
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Мы, жители Марса, может быть и поддержим полоумного землянина, но только если он скажет :
"Руки прочь от Марса! "

shplint_05 09 августа 2018 | 00:35

Как фамилия сестры, Кацман или Каплан? А адвоката? На спасение шумера брошены последние Зямы.

mppv 09 августа 2018 | 00:41

shplint_05:
Он не шумер.
Он шумел.

alxab 09 августа 2018 | 01:03

shplint_05:
Как фамилия сестры, Кацман или Каплан?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Посмотрел на Википедии. Оказывается, гнида - это яйцо вши. А шплинт - металлическое крепление. Казалось бы, а что между ними общего? Сразу и не угадаешь...

olegleon 09 августа 2018 | 00:27

«Он сам сделал выбор отнять у себя собственную жизнь» - так отреагировала Маргарет Тэтчер на его смерть

recobra 09 августа 2018 | 00:41

Идет сбор подписей под петицией с требованием обмена заключенных между Россией и Украиной
www.change.org/p/%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%83%D0%B5%D0%BC-%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%B8-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85?recruiter=26916198&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=share_petition&pt=AjpQZXRpdGlvbjoxMzI4NzQ0MToxNTMwNjE0NDk5OjUsVCx%20LFw6NzgzZmUzMzY%3D

fresh_breeze 09 августа 2018 | 00:48

"Украинский режиссёр по словам его сестры почти не встаёт. "
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Он не только режиссёр, он ещё и террорист.
Сколько он типа голодает? Восемьдесят восемь дней? Он может и сам не знает, но он давно умер.

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"Прежде всего из-за садистского отношения к нему персонала и обещаниях приковать его к кровати, сообщил Динзе радио Свободе."
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Динзе уже вошёл в историю: "Марк Фейгин_2.0".

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"Он также рассказал, что отпускать Сенцова никто не собирается. "
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Неправда ваша, господин соврамши. Отпустят Сенцова; срок его закончится и отпустят.

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"Ранее мать режиссёра и генсек Совета Европы Турбьёрн Ягланд призвал президента Путина помиловать Сенцова. Российские власти впрочем это оставили без внимания."
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А давно ли Совет Европы вот так же настойчиво требовал освободить Н. Савченко?
И что теперь замолчал, она ведь и сегодня сидит и голодает в знак протеста.
А теперь значит озаботились судьбой Сенцова? Кто ж вам поверит-то...

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