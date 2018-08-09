В Екатеринбурге осудили бывших полицейских по делу о грабежах

Их задержали летом прошлого года, при этом сотрудникам правоохранительных органов пришлось применить оружие. На скамье подсудимых в этот раз были трое из четырех участников группы – они получили от 9 до 14 лет колонии строгого режима. До этого четвертый – Александр Грибиниченко был осужден на шесть с половиной лет. Он заключил досудебное соглашение со следствием. Как пишет сайт Е1, группу прозвали «бандой велосипедистов», поскольку с места происшествия они скрывались на велосипедах.