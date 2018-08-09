Верховный суд РФ  сегодня рассмотрит жалобу мессенджера Телеграм на решение суда, признавшего законным приказ ФСБ

Верховный суд РФ сегодня рассмотрит жалобу мессенджера Телеграм на решение суда, который признал законным приказ ФСБ об установлении процедуры предоставления ведомству ключей для расшифровки сообщений пользователей.

Контролирующие органы должны соблюдать единый подход к оценке мессенджеров, — заявил журналистам глава Минкомсвязи Николай Никифоров:

«Я считаю, что нам нужно, может быть, меньше устраивать вот этих информационных поводов, связанных с одним только Telegram. Мне кажется, что мы все время из контекста выдергиваем именно историю, связанную с Telegram. Гораздо больше вопросов возникает к сервисам, компании Facebook, WhatsApp, к другим мессенджерам — соблюдения российского законодательства, статуса организации распространения информации, взаимодействия с правоохранительными органами в рамках системы оперативно— розыскных мероприятий. Там они гораздо более стоят в остром ключе».

13 апреля Таганский суд Москвы удовлетворил иск о блокировке мессенджера «Телеграм» из-за отказа компании предоставить ключи шифрования. 14 июня Мосгорсуд признал законным решение о запрете «Телеграма» в России.