Новые санкции США против России вступят в силу в конце августа
Это станет ответом на инцидент в Солсбери, говорят в американском Госдепартаменте. Вашингтон согласен с версией Великобритании о причастности России к покушению на Скрипалей и применению химического оружия на британской территории. Москва обвинения отвергает.
Первый пакет санкций, как сказали в американском внешнеполитическом ведомстве, касается запрета на поставку России товаров двойного назначения. В основном же, по данным NBC, он будет дублировать уже имеющиеся меры. Второй пакет введут в силу спустя три месяца, если Москва не убедит Вашингтон в том, что не собирается применять в дальнейшем химическое оружие. Здесь речь идет о существенном снижении импорта и экспорта, понижении уровня дипломатических отношений, запрете на полеты «Аэрофлота» в Штаты.
Американские санкции против России с каждым разом становятся все более чувствительными для нашей страны, полагает политолог Кирилл Рогов.
На днях группа американских конгрессменов предложила ввести дополнительные санкции против России. Среди предложений – ужесточение мер против банковской сферы, запрет на покупку гособлигаций. А также признание России спонсором терроризма. Как результат, накануне на Московской бирже сильно подешевел рубль. Доллар обновил двухлетний максимум и торговался в районе 65,5 рублей, Евро впервые с мая превысил отметку в 76 рублей. Доллар США и евро заметно растут на торгах «Московской биржи», рубль падает к бивалютной корзине. Профессор высшей школы экономики Иван Родионов считает, что низкий курс рубля выгоден российскому правительству.
Комментарии28
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fig_vvam 09 августа 2018 | 00:07
будет полный запрет на поставки России электроники двойного назначения.
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А вот это уже страшный удар и прямо под дых.
70% элементной базы электроники на российской военной технике и спутниках это американская электроника.
Причем стоит она и на С-400 и на Су-35 и вообще на всем.
И это уже полный писец пришел, причем еще и голубой.
Вот гад Трамп нашел куда ударить, прямо по яйцам. Такая беда. Что делать?
stalin_vsegda_zhiv 09 августа 2018 | 00:13
Там до этого шесть пакетов анонсировали, этот про Скрипалей седьмым что-ли станет? Да, нашей власти и бизнесу похоже будет весело. Пора на "Эхе" открывать постоянную рубрику в шапке сайта, чтобы удобнее было обсуждать весь этот паровозик, который будут потихоньку запускать.
idruker 09 августа 2018 | 00:18
stalin_vsegda_zhiv: Все правильно делают. Если действительно хочешь удушить упыря, надо это делать медленно и с улыбкой, чтобы не спохватился раньше времени. Так что медленность работы свидетельствует только о серьезности намерений :)
gordy 09 августа 2018 | 00:40
Россия прошла порог чувствительности?
serge_moro 09 августа 2018 | 00:53
idruker: Грабеж ,убийство и снова наказали 6-летним сроком в Кремле. Сажай и убивай кого хочешь , наказание то же 6 лет в Кремле.Раньше давали 4 года ,а Медведев увеличил мое наказание до 6 лет..Не жизнь ,а малина
bozk 09 августа 2018 | 00:19
stalin_vsegda_zhiv: не паровозик. Больше на каток похоже
alxab 09 августа 2018 | 00:49
Без процессоров буржуйских обойдемся. Гагарин вообще на радиолампах летал...
begly_ 09 августа 2018 | 00:29
fig_vvam:
Понял нищеброд, мы с профессором Родионовым одного мнения., вернее этот профессор с Шурой консультируется.
begly_ 09 августа 2018 | 00:32
fig_vvam:
Ты еще бестолочь скажи, что Китаю низкий курс юаня невыгоден.
Ох и тупой.., ну до чего же бестолковый ты, плакса.
Ничего что ты от меня спрятался., другие то пока нет.
yuriyp 09 августа 2018 | 00:34
fig_vvam: //будет полный запрет на поставки России электроники двойного назначения. //
Тоже мне, напугали! У нас древесины много, своей лектроники напилим...
hello_kitty 09 августа 2018 | 00:41
yuriyp: Altera - процессор, который используется в радарах с АФР - калифорнийская компаниая (сейчас она принадлежит Интелу) - производится в Калифорнии.
более того, Альтера исползуется в радарах Мига и Су. после известнух событий, Алтеру запрещено экспортировать в расею. судя по всему запасы Альтеры в расеянском ВПК близки к концу, поэтому хитрожопые кгбшники реализовали схему покупки через Фиат. после того, когда все открылось, Фиат получил нехилой пизды, а русские самолеты остались без радаров.
именно это стало причиной отказа индусов от совместой разработки истребителя 5-го поколения: США предупредили индусов: индусы, хотите нашу элементную базу? судя по всему индустанцы предпочли качественные процессоры дерьмовому планеру с дерьмовыми двигателями...
splin2 09 августа 2018 | 00:07
Все мрачней и ниже тучи...)))
mppv 09 августа 2018 | 00:07
Ничего, скоро доллар совсем отменят
bozk 09 августа 2018 | 00:09
И почему на этих пиндосов не подействовали наши мультики про ракеты...
kondrakr 09 августа 2018 | 00:19
bozk: Как раз подействовали. Мультики подтвердили данные разведки о том, что русские из сверхновых систем вооружений обладают мультиками.
hello_kitty 09 августа 2018 | 00:34
kondrakr: у них ещё царь-пушка есть...
stebinmaku 09 августа 2018 | 00:12
"..говорят в американском Госдепартаменте"
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"Пусть говорят." (с) Первый канал
vor_on 09 августа 2018 | 00:17
а мы голодовку им сырую во всей Россиюшке объявим, и жратву бульдозером давить будем..назло, пока санкции не отменят
так, ватаны?
hello_kitty 09 августа 2018 | 00:36
vor_on: не надо жратву давить бульдозерами, луче ее сразу раздавленной импортировать...
begly_ 09 августа 2018 | 00:39
А вот интересно, здесь все россияне сами с себя угорают или это украинские тролли злыдничают?
mppv 09 августа 2018 | 00:58
begly_:
Сдесь происходит трансцедентальное преобразование "угора" россиян и "злыднечества" укротроллей, а также иных, в чистую энергию, которая закачивается в энергосети за хорошую прибыль
dmitry17___17 09 августа 2018 | 01:09
vor_on: Доллары будут давить (фальшивые на, НТВ снимать будет).
mortal_vombat 09 августа 2018 | 00:32
шёл очередной этап вставания с колен)
old44 09 августа 2018 | 00:42
и как теперь искандеры будут смеяться без импортных комплектующих ? вот жеж изверги жеж
recobra 09 августа 2018 | 00:44
Идет сбор подписей под петицией с требованием обмена заключенными между Россией и Украиной
https://www.change.org/p/%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%83%D0%B5%D0%BC-%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%B8-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85?recruiter=26916198&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=share_petition&utm_term=share_petition&pt=AjpQZXRpdGlvbjoxMzI4NzQ0MToxNTMwNjE0NDk5OjUsVCx%20LFw6NzgzZmUzMzY%3D
salut__521 09 августа 2018 | 00:53
Похоже, щупая в карманах одни лишь дырки, сплошная польза от санкций начинает вызывать у слопатоедов обоснованную тревогу за следующую кормёжку...
orein51 09 августа 2018 | 01:03
"В королевстве... все тихо и складно" [В.]
dmitry17___17 09 августа 2018 | 01:06
Санкции - завтра, рубль раком - сегодня!