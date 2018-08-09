Новые санкции США против России вступят в силу в конце августа

Это станет ответом на инцидент в Солсбери, говорят в американском Госдепартаменте. Вашингтон согласен с версией Великобритании о причастности России к покушению на Скрипалей и применению химического оружия на британской территории. Москва обвинения отвергает.

Первый пакет санкций, как сказали в американском внешнеполитическом ведомстве, касается запрета на поставку России товаров двойного назначения. В основном же, по данным NBC, он будет дублировать уже имеющиеся меры. Второй пакет введут в силу спустя три месяца, если Москва не убедит Вашингтон в том, что не собирается применять в дальнейшем химическое оружие. Здесь речь идет о существенном снижении импорта и экспорта, понижении уровня дипломатических отношений, запрете на полеты «Аэрофлота» в Штаты.

Американские санкции против России с каждым разом становятся все более чувствительными для нашей страны, полагает политолог Кирилл Рогов.

На днях группа американских конгрессменов предложила ввести дополнительные санкции против России. Среди предложений – ужесточение мер против банковской сферы, запрет на покупку гособлигаций. А также признание России спонсором терроризма. Как результат, накануне на Московской бирже сильно подешевел рубль. Доллар обновил двухлетний максимум и торговался в районе 65,5 рублей, Евро впервые с мая превысил отметку в 76 рублей. Доллар США и евро заметно растут на торгах «Московской биржи», рубль падает к бивалютной корзине. Профессор высшей школы экономики Иван Родионов считает, что низкий курс рубля выгоден российскому правительству.