Z Архив новостей новости
5 28 6 3109
00:00, 09 августа 2018

Новые санкции США против России вступят в силу в конце августа

Это станет ответом на инцидент в Солсбери, говорят в американском Госдепартаменте. Вашингтон согласен с версией Великобритании о причастности России к покушению на Скрипалей и применению химического оружия на британской территории. Москва обвинения отвергает.

Первый пакет санкций, как сказали в американском внешнеполитическом ведомстве, касается запрета на поставку России товаров двойного назначения. В основном же, по данным NBC, он будет дублировать уже имеющиеся меры. Второй пакет введут в силу спустя три месяца, если Москва не убедит Вашингтон в том, что не собирается применять в дальнейшем химическое оружие. Здесь речь идет о существенном снижении импорта и экспорта, понижении уровня дипломатических отношений, запрете на полеты «Аэрофлота» в Штаты.

Американские санкции против России с каждым разом становятся все более чувствительными для нашей страны, полагает политолог Кирилл Рогов.

На днях группа американских конгрессменов предложила ввести дополнительные санкции против России. Среди предложений – ужесточение мер против банковской сферы, запрет на покупку гособлигаций. А также признание России спонсором терроризма. Как результат, накануне на Московской бирже сильно подешевел рубль. Доллар обновил двухлетний максимум и торговался в районе 65,5 рублей, Евро впервые с мая превысил отметку в 76 рублей. Доллар США и евро заметно растут на  торгах «Московской биржи», рубль падает к бивалютной корзине. Профессор высшей школы экономики Иван Родионов считает, что низкий курс рубля выгоден российскому правительству.

Комментарии

28

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

fig_vvam 09 августа 2018 | 00:07

будет полный запрет на поставки России электроники двойного назначения.
===================
А вот это уже страшный удар и прямо под дых.
70% элементной базы электроники на российской военной технике и спутниках это американская электроника.
Причем стоит она и на С-400 и на Су-35 и вообще на всем.

И это уже полный писец пришел, причем еще и голубой.
Вот гад Трамп нашел куда ударить, прямо по яйцам. Такая беда. Что делать?

stalin_vsegda_zhiv 09 августа 2018 | 00:13

Там до этого шесть пакетов анонсировали, этот про Скрипалей седьмым что-ли станет? Да, нашей власти и бизнесу похоже будет весело. Пора на "Эхе" открывать постоянную рубрику в шапке сайта, чтобы удобнее было обсуждать весь этот паровозик, который будут потихоньку запускать.

idruker 09 августа 2018 | 00:18

stalin_vsegda_zhiv: Все правильно делают. Если действительно хочешь удушить упыря, надо это делать медленно и с улыбкой, чтобы не спохватился раньше времени. Так что медленность работы свидетельствует только о серьезности намерений :)

gordy 09 августа 2018 | 00:40

Россия прошла порог чувствительности?

serge_moro 09 августа 2018 | 00:53

idruker: Грабеж ,убийство и снова наказали 6-летним сроком в Кремле. Сажай и убивай кого хочешь , наказание то же 6 лет в Кремле.Раньше давали 4 года ,а Медведев увеличил мое наказание до 6 лет..Не жизнь ,а малина

bozk 09 августа 2018 | 00:19

stalin_vsegda_zhiv: не паровозик. Больше на каток похоже

alxab 09 августа 2018 | 00:49

Без процессоров буржуйских обойдемся. Гагарин вообще на радиолампах летал...

begly_ 09 августа 2018 | 00:29

fig_vvam:

Понял нищеброд, мы с профессором Родионовым одного мнения., вернее этот профессор с Шурой консультируется.

begly_ 09 августа 2018 | 00:32

fig_vvam:

Ты еще бестолочь скажи, что Китаю низкий курс юаня невыгоден.
Ох и тупой.., ну до чего же бестолковый ты, плакса.
Ничего что ты от меня спрятался., другие то пока нет.

yuriyp 09 августа 2018 | 00:34

fig_vvam: //будет полный запрет на поставки России электроники двойного назначения. //
Тоже мне, напугали! У нас древесины много, своей лектроники напилим...

hello_kitty 09 августа 2018 | 00:41

yuriyp: Altera - процессор, который используется в радарах с АФР - калифорнийская компаниая (сейчас она принадлежит Интелу) - производится в Калифорнии.
более того, Альтера исползуется в радарах Мига и Су. после известнух событий, Алтеру запрещено экспортировать в расею. судя по всему запасы Альтеры в расеянском ВПК близки к концу, поэтому хитрожопые кгбшники реализовали схему покупки через Фиат. после того, когда все открылось, Фиат получил нехилой пизды, а русские самолеты остались без радаров.
именно это стало причиной отказа индусов от совместой разработки истребителя 5-го поколения: США предупредили индусов: индусы, хотите нашу элементную базу? судя по всему индустанцы предпочли качественные процессоры дерьмовому планеру с дерьмовыми двигателями...

splin2 09 августа 2018 | 00:07

Все мрачней и ниже тучи...)))

mppv 09 августа 2018 | 00:07

Ничего, скоро доллар совсем отменят

bozk 09 августа 2018 | 00:09

И почему на этих пиндосов не подействовали наши мультики про ракеты...

kondrakr 09 августа 2018 | 00:19

bozk: Как раз подействовали. Мультики подтвердили данные разведки о том, что русские из сверхновых систем вооружений обладают мультиками.

hello_kitty 09 августа 2018 | 00:34

kondrakr: у них ещё царь-пушка есть...

stebinmaku 09 августа 2018 | 00:12

"..говорят в американском Госдепартаменте"
- - - -
"Пусть говорят." (с) Первый канал

vor_on 09 августа 2018 | 00:17

а мы голодовку им сырую во всей Россиюшке объявим, и жратву бульдозером давить будем..назло, пока санкции не отменят
так, ватаны?

hello_kitty 09 августа 2018 | 00:36

vor_on: не надо жратву давить бульдозерами, луче ее сразу раздавленной импортировать...

begly_ 09 августа 2018 | 00:39

А вот интересно, здесь все россияне сами с себя угорают или это украинские тролли злыдничают?

mppv 09 августа 2018 | 00:58

begly_:
Сдесь происходит трансцедентальное преобразование "угора" россиян и "злыднечества" укротроллей, а также иных, в чистую энергию, которая закачивается в энергосети за хорошую прибыль

dmitry17___17 09 августа 2018 | 01:09

vor_on: Доллары будут давить (фальшивые на, НТВ снимать будет).

(комментарий скрыт)

mortal_vombat 09 августа 2018 | 00:32

шёл очередной этап вставания с колен)

old44 09 августа 2018 | 00:42

и как теперь искандеры будут смеяться без импортных комплектующих ? вот жеж изверги жеж

recobra 09 августа 2018 | 00:44

Идет сбор подписей под петицией с требованием обмена заключенными между Россией и Украиной
https://www.change.org/p/%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%83%D0%B5%D0%BC-%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%B8-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85?recruiter=26916198&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=share_petition&utm_term=share_petition&pt=AjpQZXRpdGlvbjoxMzI4NzQ0MToxNTMwNjE0NDk5OjUsVCx%20LFw6NzgzZmUzMzY%3D

salut__521 09 августа 2018 | 00:53

Похоже, щупая в карманах одни лишь дырки, сплошная польза от санкций начинает вызывать у слопатоедов обоснованную тревогу за следующую кормёжку...

orein51 09 августа 2018 | 01:03

"В королевстве... все тихо и складно" [В.]

dmitry17___17 09 августа 2018 | 01:06

Санкции - завтра, рубль раком - сегодня!

Самое обсуждаемое

Блоги

Рождённые 6 августа Поздравить…

5 534 6 6874 06.08
Kэхо москвы, день рождения, праздники, опросы, события
Блоги

Рождённые 3 августа Поздравить…

5 443 6 6435 03.08
Kэхо москвы, день рождения, праздники, опросы, события
Блоги

Дмитрий Медведев и Михаил Саакашвили. Два интервью «Эху» (2011 год) О событиях августа 2008-го
ЧИТАТЬ

5 85 6 6445 07.08
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Мы в Чечне знаем, что любая передышка даёт террористам возможность укрепить позиции Важно добить террористов в Идлибе, не дать им расползтись по стране. Это приблизит достижение мира в Сирии, возвращение беженцев и возрождение страны…

5 106 6 10109 05.08
Kсирия, общество, власть, мнения
Блоги

Люся Штейн муниципальный депутат

Навальный играющий Как вообще у Навального до сих пор поворачивается язык призывать к объединению неких «политических оппозиционных сил», последовательным разрушением которых в процессе игры в «Царя горы» он занимается на протяжении последних лет, эээ, десяти?..

5 59 6 6056 08.08
Kполитика, пенсии, навальный, события
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

Мы же все понимаем про Россию, и все-таки любим ее, невзирая на ту страшную маску, которую на нее сейчас натянули спецслужбы и иные безнравственные люди…

5 168 6 17542 03.08
#слушать 01:46:18 8читать ;смотреть $скачать 24.3 МБ
Блоги

Моя Москва Известные люди о любимом городе

Александр Маленков: Москва начинает выглядеть как европейский город Москва с новыми правилами движениями, новыми улицами, развязками, светофорами стала очень логичной…

5 64 6 7242 02.08
Kмосква, мнения
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Бесплатные электрички. Новая льгота для московских пенсионеров вступила в силу Тем не менее, не исключено, что в первые дни могут возникнуть определенные проблемы…

5 131 6 15565 02.08
Kмосква, транспорт, льготы, пенсионеры, мнения
Блоги

Дмитрий Медведев: Надеюсь, у НАТО достанет сообразительности ничего не предпринимать в этом направлении 10 лет грузино-югоосетинскому конфликту. Интервью газете «Коммерсантъ»...

5 279 6 35342 07.08
Kвласть, общество, грузия, нато, события
Блоги

Наталья Тимакова: «Нет никакого смысла комментировать бред очевидно психически нездорового человека и трусливого клоуна» Комментарий пресс-секретаря Дмитрия Медведева «Эху Москвы» на интервью Михаила Саакашвили…

5 179 6 23381 08.08
Kобщество, политика, саакашвили, события
Новости

Ракета, по ошибке выпущенная испанским истребителем над Эстонией, теоретически могла бы достигнуть территории России Этого не исключает командующий эстонскими ВВС Рииво Валге…

5 67 6 8888
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Так заслуживал ли Николай II смерти? Так заслуживал ли Николай II смерти? И сто лет спустя мы считаем возможным расстрелять человека и всю его семью без суда и следствия…

5 55 6 7480 02.08
8читать ;смотреть
Kистория, видео, общество, мнения
Интервью Особое мнение

Антон Красовский гость: Антон Красовский журналист, возможный кандидат на выборах мэра Москвы

Я действительно считаю, что пенсионный возраст нужно повышать. Я просто реалист. Люди стали жить дольше. Население стареет. Чего тут обсуждать? А работает не много…

5 51 6 6944 08.08
#слушать 35:10 8читать ;смотреть $скачать 8.1 МБ
Kсми, политика, сетевизор, передачи, видео
Голосование
Произведения русской классики могут причинить вред здоровью и развитию детей?
5 60 6 8610 06.08
Новости

Доллар этим вечером поднялся на Московской бирже до своей максимальной с ноября 2016-го года отметки Он достигал уровня 65 рублей и 11 копеек…

5 41 6 5922
Голосование
Существует ли картинка или надпись, за которую человек заслуживает тюрьмы?
5 37 6 5482 07.08

Популярное за неделю

Новости

Саакашвили: Грузия пыталась предотвратить войну с Россией десять лет назад Также по словам политика движение российских войск на Тбилиси остановили только требования Соединенных Штатов Америки…

5 10 6 14972
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Водитель врет — он и есть соучастник. И у меня вопрос — почему наш грозный МИД, вместо того, чтобы требовать выдачи водителя, это вранье некритически повторяет и рассказывает нам бред…

5 151 6 139349 04.08
#слушать 47:32 8читать $скачать 10.9 МБ
Голосование
Произведения русской классики могут причинить вред здоровью и развитию детей?
5 60 6 8610 06.08
Блоги

Александр Мельман телекритик, МК

Как прокололись Владимир Путин и моя любимая Мария Захарова Просто послушай, как они это говорят. Просто следи за руками. И больше ничего…

5 195 6 356855 06.08
Kобщество, мнения
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Внеземная форма тупости Внеземная форма тупости Если молодежи до этой поры вся эта державность и вся эта дерьмовая духовность была просто фиолетова, теперь ей все это будет просто ненавистно…

5 195 6 161483 06.08
Kрпц, власть, видео, общество, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7170280
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3604037

Сегодня в эфире