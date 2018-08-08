Тувинскую активистку Оюмаа Донгак оштрафовали за историческую фотографию со свастикой

Она должна будет выплатить 2 тысячи рублей, — рассказал ее адвокат. Защита намерена обжаловать решение суда в Кызыле. Поводом для претензий стал снимок, который был опубликован еще 4 года назад во ВКонтакте, на котором женщины машут флажками со свастикой во времена Третьего Рейха в Германии. Накануне активистку задержали и, по словам адвоката, в отделе полиции уговаривали признаться в правонарушении под угрозой ареста. Ранее Донгак возглавляла местный штаб кандидата в президенты Ксении Собчак.