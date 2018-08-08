Тувинскую активистку Оюмаа Донгак оштрафовали за историческую фотографию со свастикой
Она должна будет выплатить 2 тысячи рублей, — рассказал ее адвокат. Защита намерена обжаловать решение суда в Кызыле. Поводом для претензий стал снимок, который был опубликован еще 4 года назад во ВКонтакте, на котором женщины машут флажками со свастикой во времена Третьего Рейха в Германии. Накануне активистку задержали и, по словам адвоката, в отделе полиции уговаривали признаться в правонарушении под угрозой ареста. Ранее Донгак возглавляла местный штаб кандидата в президенты Ксении Собчак.
Комментарии6
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
olegleon 08 августа 2018 | 23:07
маразм полный.
danko1 08 августа 2018 | 23:10
А когда арестуют Путина за постоянную демонстрацию фашистской идеологии и за приказ российским солдатам, как когда-то фашисты делали, выставлять перед собой в Крыму, идя в атаку, женщин и детей?
Фашисты и то ставили перед собой не немецких граждан, а тех, с кем воевали.
А заводить уголовные дела просто за картинки, когда и текст против войны, это только при правлении помешанного маньяка могут.
Один такой маньяк уже миллионы людей уничтожил. По кругу ходим.
danko_vibla 08 августа 2018 | 23:32
danko1: старая маразматичка ты хоть раз свастику рисовала? Не стёрлась?
turrinn 08 августа 2018 | 23:13
нет будущего у страны.
жаль.
mikhail_spb_ 08 августа 2018 | 23:17
Сволочное время.
Значит, по зомбоящику можно показывать совковые агит-фильмы про "войну и немцев" со свастикой и нацистскими выкриками и никого за это не сажают и не штрафуют.
А на своей странице опубликовать историческую фотку нельзя?
А если опубликовать кадр из "штирлица" в эсэсовской форме со свастикой?
djuga 08 августа 2018 | 23:48
mikhail_spb_: А если опубликовать кадр из "штирлица" в эсэсовской форме со свастикой?
=====================================================================================
Штирлица можно, наверное - он все же как бы наш разведчик. А вот за эсесовца Мюллера (Броневого) могут и посадить.