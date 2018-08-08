Житель Магнитогорска пожаловался на пытки в полиции после того, как неизвестные напали на него на улице и дома
По его словам, после того, как он применил оружие, и нападавшие скрылись, к нему в квартиру приехали полицейские. Они забрали деньги, которые обнаружили в сейфе, а затем вместе с женой отвезли в ОВД. Пострадавший, как пишет магнитогорский сайт «Верстов.Инфо», утверждает, что его били металлическим стулом, угрожали насилием в отношении него и его жены, а также обещали отобрать его бизнес. От задержанного требовали подписать бумагу, где говорилось, что никакого нападения не было, а деньги из его сейфа не пропадали. Потерпевший написал жалобу в Следственный комитет.
Комментарии7
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mikhail_spb_ 08 августа 2018 | 23:12
Сначала мильтоны попытались ограбить его в темноте инкогнито, а когда эта попытка провалилась, приехали к нему официально и ограбили при свете?
То есть грабители и мильтоны - это одни и те же люди, что ли?
danko1 08 августа 2018 | 23:15
mikhail_spb_: Давно так.
Когда Бастрыкин заявил, что сам убивает и сам расследует, то понятно, что таким методом все действуют.
vis_a_vis 08 августа 2018 | 23:28
"Лихие 90е", говорите? Ничего не изменилось. Просто рэкетиры надели форму...
vlad_sabbath 08 августа 2018 | 23:45
vis_a_vis: Рэкетиры не форму надели, а пришли в правительство и госдуму. А один так даже ядерный чемоданчик заполучил. А форму надели уже новые рэкетиры, ученики прежних.
j_partizan 08 августа 2018 | 23:35
А ведь почти всех полицейских преступников формирует служба по призыву.
Может, что-то в "консерватории" (армии) поправить?
viktorova 08 августа 2018 | 23:37
Вот таких мусоров не жалко, когда они друг друга на зоне режут.
oleg_andreevich 08 августа 2018 | 23:39
У полицаев жизнь тяжёлая, стареют быстро - в 40 лет уже пенсионеры.