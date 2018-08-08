Житель Магнитогорска пожаловался на пытки в полиции после того, как неизвестные напали на него на улице и дома

По его словам, после того, как он применил оружие, и нападавшие скрылись, к нему в квартиру приехали полицейские. Они забрали деньги, которые обнаружили в сейфе, а затем вместе с женой отвезли в ОВД. Пострадавший, как пишет магнитогорский сайт «Верстов.Инфо», утверждает, что его били металлическим стулом, угрожали насилием в отношении него и его жены, а также обещали отобрать его бизнес. От задержанного требовали подписать бумагу, где говорилось, что никакого нападения не было, а деньги из его сейфа не пропадали. Потерпевший написал жалобу в Следственный комитет.