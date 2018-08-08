Дождь: Полицейские на Ярославском вокзале несколько лет незаконно обыскивают граждан и издеваются над ними
Полицейские на Ярославском вокзале на протяжении нескольких лет незаконно обыскивают граждан и издеваются над ними, — утверждает телеканал Дождь. Им удалось найти нескольких пострадавших от действий сотрудников правоохранительных органов. Один из них художник Станислав Метельский рассказал корреспонденту «Дождя», что его задерживали дважды:
«Двигался в сторону турникетов — и он тут меня перехватил. Стандартная схема, они всегда так общаются — не представляются, не показывают документы, не называют ни имени, ни звания — сразу в машину. «Молодой человек, ваши документы, пожалуйста». Я, в свою очередь, уже более осведомленный в этих вопросах, спросил его документы, он с большой неохотой их показал. Причем показал очень быстро. После того, как он переписал все мои данные, он санкционировал мой обыск. Он привел двух понятых. — У меня сложилось впечатление, этих людей он знает, что они работают где-то там, рабочие вокзала может. Они общались, он называл их по имени. Было впечатление, что они его знакомые. Он начал предъявлять мне обвинение, что я якобы нахожусь в состоянии наркотического опьянения. Это было основным поводом, чтобы снова меня задержать, увести в тот же участок. И в участке начинают угрожать — тем, что, мол, сейчас приедет скорая, он вызовет скорую, и меня заберут на свидетельствование».
Журналистам известно, по меньшей мере, о четырех жертвах произвола, причем один из самых ранних инцидентов произошел три года назад. На днях известность получил инцидент с преподавателем Высшей школы экономики Владимиром Бродским. Он написал на своей странице в Фейсбуке, как его задержали под предлогом проверки документов на Ярославском вокзале, отвели в подвальное помещение, где раздели и угрожали. После этого прокуратура начала проверку сообщений о незаконном обыске.
Комментарии9
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mikhail_spb_ 08 августа 2018 | 23:09
Суровые будни мильтонов.
Проявляя невиданный героизм, они грабят, унижают и терроризируют граждан.
Интересно, они прошли эту липовую "переаттестацию"?
vladimirbelarus 08 августа 2018 | 23:15
Русские, оне такие. "Славяне", делают всё для блага "славян". В силу своего полицейского предназначения. Всё. Для блага.
oleg_andreevich 08 августа 2018 | 23:36
В России слишком дохрена полицейских. Им заняться нечем.
vlad_sabbath 08 августа 2018 | 23:40
oleg_andreevich: Да, и поэтому от безделья они становятся скотами и выродками...
Так?
oleg_andreevich 08 августа 2018 | 23:47
vlad_sabbath: нет, это призвание.
fig_vvam 08 августа 2018 | 23:45
oleg_andreevich: Как это нечем? зарабатывают они.
vincenttt 08 августа 2018 | 23:41
обслуга гопника путинские мусорилы бандитствуют и издеваются над гражданами не только на Ярославском вокзале, а по всей России!
ly4_sveta 08 августа 2018 | 23:53
Издеваться над гражданами - это главная скрепа
путинского режима.
virgenu 09 августа 2018 | 00:00
В России при путинском режиме действует не Конституция, а правила мафии.