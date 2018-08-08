Четверо бойцов Росгвардии погибли при восхождении в горах Кабардино-Балкарии
Они находились в связке, когда сорвались с высоты 4,5 тыс. метров, рассказал источник ТАСС. Тела погибших должны будут спустить на допустимую для воздушной эвакуации высоту. Их планируют вывезти уже завтра.
Комментарии8
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mikhail_spb_ 08 августа 2018 | 23:04
Неужели росгвардейцы пытались задержать преступников в горах?
mamiluk 08 августа 2018 | 23:05
Рашский "эдельвейс"- путинский режим готовится к военным действиям в горной местности?Вот что там делала росгвардия в Кабардино-Балкарии?
curious69_ 08 августа 2018 | 23:14
mamiluk: Как что? РОДИНУ ЗАЩИЩАЛИ. Ведь это главная идеологическая СКРЕПА современной российской армии в версии кремлёвских жуликов и воров.
stanislav1975 08 августа 2018 | 23:16
И что это госрвардия полезла в горы?
vor_on 08 августа 2018 | 23:38
хоть одна хорошая новость
begly_ 08 августа 2018 | 23:48
vor_on:
Тоесть, понимаете, что надувание доллара является благом для России., чем больше рублей за доллар, тем лучше.
ass2606 08 августа 2018 | 23:43
жаль пацанов. но их командиры - точно лузеры....пацанов не готовила нацгвардия германии. не показала те карты....80 летней давности... горные орлы, блин. Но пацанам - светлая память! Наверно охотились за игиловцами.... и медальками начальству.... народ- это пушечное мясо во все времена россии.... такой удел молчаливого народа. ...
zdravstvuyte_ya_vasha_tyotya 09 августа 2018 | 00:01
ass2606: Забавно....Выпил я, а бред несешь ты....Как так-то?