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23:00, 08 августа 2018

США введут новые санкции против России в  конце лета

Как пояснили в американском Госдепартаменте, это связано с инцидентом в британском Солсбери. Лондон обвиняет Москву в применении химического оружия на своей территории, российская сторона обвинения отвергает. Сообщается, что среди новых мер будет полный запрет на поставки России электроники двойного назначения. Как добавляет «Интерфакс» во второй пакет санкций могут войти существенное снижение импорта и экспорта, понижение уровня дипломатических отношений, а также запрет на полеты «Аэрофлота» в Штаты. Второй пакет вступит в силу спустя 3 месяца в случае, если Вашингтон не получит заверений Москвы в отказе от применения химического оружия.

На этом фоне усилил падение российский рубль. На Московской бирже евро превысил отметку в 76 рублей впервые с мая. Доллар торгуется в районе 65,5 рублей.

Комментарии

16

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mikhail_spb_ 08 августа 2018 | 23:02


Лучше в августе.
А то многие россияне считают, что август проходит как-то скучновато.

nitsahon 08 августа 2018 | 23:08

mikhail_spb_: не каркайте...тут и без вас жизнь слишком "веселой" стала...

patrikk_1 08 августа 2018 | 23:14

Как пояснили в американском Госдепартаменте, это связано с инцидентом в британском Солсбери...

Американцы ведут себя как обиженные шлюхи потому, что они считают себя победителями в Холодной войне, а президент В.Путин их мордой в говно окунает, время от времени.

danko_vibla 08 августа 2018 | 23:17

mikhail_spb_: юморной тролль поскачи.

tvitov66 08 августа 2018 | 23:39

Чем больше санкций - тем лучше для нашей сверхдержавной экономики ... если конечно мелкий дрыщ нам всем тогда по телевизеру не соврал

danko_vibla 08 августа 2018 | 23:41

tvitov66: ваша сверх держава море чёрное выкопала. Ты с бредил кокол.

serge_moro 08 августа 2018 | 23:33

nitsahon: Так ,как правит страной Путин нужно иметь специфический, нестандартный,черный ум, из которого извилины работают только в одну сторону ,как побольше украсть и развалить все цивилизованное в своей стране и по возможности во всем мире

serhio_25__ 08 августа 2018 | 23:13

mikhail_spb_: ""США введут новые санкции против России в конце лета — начале осени"" - а куда старые делись?
"Экономика России «разорвана в клочья», а сама страна – изолирована." - Баба Обама. 2015г.
Баба Обама врал?



tvitov66 08 августа 2018 | 23:43

serhio_25__: Обама с этой кичи давно откинулся ... спроси у Симонянши - она не стесняясь праздновала, катаясь на враждебной авто по столице нашей сверхдержавы с флагом вероятного противника, а Жирик шампанское разливал

serhio_25__ 08 августа 2018 | 23:54

tvitov66: Так врал Обма или нет?

tvitov66 09 августа 2018 | 00:01

serhio_25__: дык Трамп вам английским по твитеру написал что Трамп написал, что описанные в обвинительном документе факты имели место в годы правления Барака Обамы - чего тут не понятного?

alexander444 08 августа 2018 | 23:50

mikhail_spb_: mikhail_spb_: вот реально неужели Вы хотите, чтобы простые люди жили хуже? Любые новые санкции только озлобляют народ. И настраивают его не против власти, ап против того ,кто вводит санкции!!!

kunst54 08 августа 2018 | 23:08

Новые бомбы для Воронежа, дураки.

prade 08 августа 2018 | 23:40

Жизнь Путина от санкций хуже не станет. Хуже будет простому народу и работягам. Поэтому и Путин ничего не предпримет, чтобы остановить санкции.

monik_7 08 августа 2018 | 23:51

prade: а этот простой народ за кого-кого голосует? Влот так им и надо!

alexander444 08 августа 2018 | 23:53

от реально неужели Вы хотите, чтобы простые люди жили хуже? Любые новые санкции только озлобляют народ. И настраивают его не против власти, ап против того ,кто вводит санкции!!!

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