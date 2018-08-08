США введут новые санкции против России в  конце лета

Как пояснили в американском Госдепартаменте, это связано с инцидентом в британском Солсбери. Лондон обвиняет Москву в применении химического оружия на своей территории, российская сторона обвинения отвергает. Сообщается, что среди новых мер будет полный запрет на поставки России электроники двойного назначения. Как добавляет «Интерфакс» во второй пакет санкций могут войти существенное снижение импорта и экспорта, понижение уровня дипломатических отношений, а также запрет на полеты «Аэрофлота» в Штаты. Второй пакет вступит в силу спустя 3 месяца в случае, если Вашингтон не получит заверений Москвы в отказе от применения химического оружия.

На этом фоне усилил падение российский рубль. На Московской бирже евро превысил отметку в 76 рублей впервые с мая. Доллар торгуется в районе 65,5 рублей.