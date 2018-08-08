Убитых в Центральной Африке российских журналистов познакомил с проводником корреспондент агентства ФАН

Эту структуру связывают со спонсором ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. Как пишет интернет-издание «Медуза», речь идет о журналисте Кирилле Романовском. Сам он подтвердил, что общался с жителем ЦАР по имени Мартин, который якобы работал в миссии ООН. Представители миссии настаивали, что у них нет «нет консультанта, которого бы звали Мартин». Романовский добавил, что уже общался со Следственным комитетом, который расследует убийство Александра Расторгуева Расторгуева, Орхана Джемаля и Кирилла Радченко, а также с родственниками погибших.