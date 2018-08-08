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22:30, 08 августа 2018

Убитых в Центральной Африке российских журналистов познакомил с проводником корреспондент агентства ФАН

Эту структуру связывают со спонсором ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. Как пишет интернет-издание «Медуза», речь идет о журналисте Кирилле Романовском. Сам он  подтвердил, что общался с жителем ЦАР по имени Мартин, который якобы работал в миссии ООН. Представители миссии настаивали, что у них нет «нет консультанта, которого бы звали Мартин». Романовский добавил, что уже общался со Следственным комитетом, который расследует убийство Александра Расторгуева Расторгуева, Орхана Джемаля и Кирилла Радченко, а также с родственниками погибших.

Комментарии

12

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serhio_25__ 08 августа 2018 | 22:56

""Эту структуру связывают со спонсором ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным."" - ходорковские пропагандоны уже и не знают, как подтянуть этому делу Вагнер.

zdravstvuyte_ya_vasha_tyotya 08 августа 2018 | 23:02

serhio_25__: Ну , здравствуйте, я ваша тетя.....
Забавно....Там ведь уже не уши "Вагнера" торчат, там плешь одного карлика отсвечивает.....

serhio_25__ 08 августа 2018 | 23:04

zdravstvuyte_ya_vasha_tyotya: ""Забавно....Там ведь уже не уши "Вагнера" торчат"" - где эти уши, кроме бла-бла-бла ходорковских?

ur_sus 08 августа 2018 | 23:42

serhio_25__:
То, что трех этих несчстных замочили по наводке "пригожинских" понимает даже ежик. Вопрос тут в другом: зачем эти трое вообще туда потащились? Если бы они засняли чувствительную информацию, то врядли имели шансы на возвращение. Если бы даже и вернулись, то с ними разобрались бы и на "родине". Кароче, есть такие места, куда ходить не след, Пупкин хоть и клоун, но очень злой клоун...

fig_vvam 08 августа 2018 | 23:09

serhio_25__: ФАН контора известная и абсолютно гнилая.
На самом деле ее никто не связывает с Пригожиным, потому что все знают кто финансирует ФАН. Собственно первоначально это и не скрывалось.
--
ФАН и еще несколько СМИ холдинга появились в 2014 году и изначально работали в доме № 55 по улице Савушкина в Санкт-Петербурге. Именно здесь базируется скандально известная «фабрика троллей», сотрудники которой якобы должны писать в блогах и соцсетях комментарии в защиту действующей власти и пропагандировать патриотические ценности, об этом писали «Новая газета», «Фонтанка» и BBC. В 2015 году редакции СМИ переехали, сейчас они работают в бизнес-центре «Ильич», расположенном в нескольких километрах от Савушкина, 55. О причинах переезда сотрудникам сайтов тогда никто не говорил, но все понимали, что соседство с «фабрикой троллей» работало в минус, вспоминает бывший редактор ФАН.
------------
Сервис Google News больше не выдает новости Федерального агентства новостей (ФАН), которое, как выяснило РБК, связано с «фабрикой троллей», из поисковика также удален архив всех новостных заметок. Об этом сообщается на сайте ФАН.
-----------

Как же опытные журналисты так попались на явных провокаторов?

nersesov 08 августа 2018 | 22:58

Совершенно очевидно, что в ЦАР должен поехать Ходорковский вместе с Венедиктовым. Только они с их опытом и недюжинным умом могут внести ясность в происшедшее. Можно прихватить Гонопольского.

zdravstvuyte_ya_vasha_tyotya 08 августа 2018 | 23:05

nersesov: А меня вот интересует-нет ли у этого Романовского сердечных заболеваний? Беспокоюсь о нем-работа нервная, стрессы , опять же постоянно....

mamiluk 08 августа 2018 | 23:08

Корреспондент ФАН...в ЦАР...Что и требовалось доказать...Пригожина ждёт военно-полевой трибунал...причём не за то, что он с рук кормил своего диктатора как повар.

ly4_sveta 08 августа 2018 | 23:35

Чего даже и не требовалось доказывать. Изначально
ясно - кто, за что и почему? Путинский режим расплодил
немеряное количество разного вида и рода бандитов,
убийц и прочих преступников.

nikolaitschi 08 августа 2018 | 23:40

Бокасычам не позавидуешь. Почему-то при всем этом вспоминается экскурсия Альфы по дворцу Амина.

timudjin 08 августа 2018 | 23:50

Ус отклеился, сцуко...

sagen 08 августа 2018 | 23:54

На границе тучи ходят хмуро... Завтра нам Максим Шевченко растолкует, что почем и где сионисты пытаются бросить тень на светлый лик Путина. Вся эта гнилая отмазка про аккредитацию, наплыв ботов из пригожинской рыгаловки с темой - виноват Ходорковский, все это и выдает их с головой. Копыта выглядывают из штанов. Боятся, ой как боятся, что правда вылезет наружу. Как ни хорохорились с отравлением Скрипаля, а ответка уже летит даже из-за океана. И так будет по каждому поводу. Убийство только привлекло внимание к их темным делам в Африке. Они сделали себе хуже. Ну сняли бы чего журналисты, так пойди докажи и это все слова. А убийство уже не шутка, тут всем понятно, что воруют по крупному. Афера еще та.

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