Соединенные штаты в конце этого месяца введут новые санкции против России из-за событий в Солсбери

Речь идет о покушении на бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь. Лондон обвиняет Москву в применении химического оружия на британской территории. Российская сторона обвинения отвергает. В Вашингтоне пока не пояснили, о каких мерах может идти речь.