Соединенные штаты в конце этого месяца введут новые санкции против России из-за событий в Солсбери
Речь идет о покушении на бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь. Лондон обвиняет Москву в применении химического оружия на британской территории. Российская сторона обвинения отвергает. В Вашингтоне пока не пояснили, о каких мерах может идти речь.
Комментарии13
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marineru 08 августа 2018 | 22:37
Полярный зверёк семейства песцовых всё пушистей и пушистей...
r88w556xl4 08 августа 2018 | 22:45
marineru: Ну так все теперь видят, что Крым тут ни при чём, если бы его не было, были бы провокации с химоружием или что-то ещё - у фашистов целые организации занимаются организацией провокаций на государственном уровне. Как они трясли пробиркой с мукой - все помнят. Провокация с Боингом была устроена для этих же целей. Цель стоит одна - уничтожение России. Только в её истории этих "уничтожителей" было - не перечесть, и эти же все в одну историческую яму гнить полетят.
vilingrad 08 августа 2018 | 22:48
r88w556xl4: Цель стоит одна - уничтожение России. "
А ты как думал:)
Когда котик ссыт в тапки- могут и прибить на хрен...
r88w556xl4 08 августа 2018 | 22:59
vilingrad: Один прибивалкин как-то тоже кичился блиц-кригом со своим планом Барбаросса за 5 месяцев. Помнишь такого? Помни и о его конце.
hz6691 08 августа 2018 | 23:04
r88w556xl4: За его конец заплатили 30 миллионами жизней. Хорошо бы и об этом не забывать.
serhio_25__ 08 августа 2018 | 23:09
hz6691: ""За его конец заплатили 30 миллионами жизней"" - как-то хомяки забывают добавить, что из 25млн. убитых, 16млн. это мирные жители, которых убили немцы. Это не плата, это жертвы.
sagen 08 августа 2018 | 23:36
serhio_25__: Ты что, считать не умеешь? Откуда 16 миллионов мирных жителей? Война прошла через Германию через каждый дом, были разбомблены все крупные города, на каждый было сброшено бомб не менее чем по ПЯТЬ ХИРОСИМ, а на Берлин ДВАДЦАТЬ ХИРОСИМ и при этом погибло 3,5 миллиона мирных жителей. Где вы могли насчитать хотя бы пять миллионов? Ну в Ленинграде Сталин решил не кормить народ. Снаряды и орудия, которые изготавливались в городе вывозились на "большую Землю" в еды в город не завезли вовсе, кормили только коммунистов. Дело было зимой, почти тридцать километров Ладожского озера свободно, озеро замерзло напрочь, а еду не везли. Что, думали, Гитлер будет кормить? Напишем там миллион погибших. Где еще есть массовая гибель мирного населения? Из Сталинграда Паулюс вывез все мирное население, это 180 тысяч и тем самым спас их. Где? Кроме убийства евреев ничего массового не было. Это Сталин так на Гитлера свои "подвиги списал". На фронте гибнут мужчины, в тылу больше гибнут женщины. По это логике после войны должно было не хватать женщин. Но это бред. Потери подсчитать уже невозможно, что-то порядка 22 миллионов в армии и порядка шести миллионов мирных жителей, включая евреев. Из армейских тоже часть погибла, воюя за Германию, и таким образом портит картину. Кстати, а сколько погибло в Грузии, на Украине, в Сирии? Давай начнем с этого подсчет?.
edyunia 08 августа 2018 | 23:05
r88w556xl4: \\Помнишь такого?\\
Хорохоришься? - Ну, ну.
gordy 08 августа 2018 | 22:48
Эти санкции, как рой пчёл: так много, что уже не успеваешь отмахиваться?
a_aleksandrov01_34 08 августа 2018 | 22:54
"США введут новые санкции из-за событий в Солсберри".
++
Шо? Опять?!! (С)
В смысле - второй раз Скрипалей траванули?
Да скольки ж можно-то, а?
На тех скрипалях - места живого не осталося: уж их и газами терзали, и в топке паровозной - три дни поджигали с четырёх сторон, и негашёной известью - тольки что на полдник не поили заместо какавы...
Оне, те скрипали,- что?- Ленин - сегодня.
Живее всех живых?
Может, им ген какой пересаженный внутривенно - для супротивляемостей проискам?
А?
mikhail_spb_ 08 августа 2018 | 22:38
Кремлежулики могут и дальше твердить: "это не мы, а вы докажите, нас там не было!".
Но санкции всё равно введут.
Правда по заявлению госпропагандонов, эти санкции очень полезны для росэкономики и благосостояния народонаселения.
blinorozhiy_chmo 08 августа 2018 | 23:00
Кладем на прошлые, нынешние и все будущие санкции сша... с прибором ! ))))
Да захлебнутся собственными русофобскими вонючими ядовитыми слюнями трусливые англо-саксы в нестиранных звездно-полосатых трусах!!! )))
kochar 08 августа 2018 | 23:43
Как бы глотку не рвали проплаченные шавки,а санкции действую и ещё как.
Бизнеса уже почти нет,продукты называются заменителем,бензин вырос в цене почти в два раза,доллар также.
В разы разорение мелкого бизнеса из за увеличения налогов и отсутствия денег у населения, а с большим вообще клоака.Медицина и обучение практически платное.
Зато миллиарды вбухали в "Быдло-тв" и уродство Москвы и всякие сомнительные проекты ...
Если ещё санкции введут,то печатный станок начнёт краснеть.
Ну а дальше читай историю конца 80-ых годов.