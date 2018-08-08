Союз европейских футбольных ассоциаций перенес на 16 августа матч между люксембургским «Прогресом» и российской «Уфой»

Союз европейских футбольных ассоциаций перенес с 14 на 16 августа матч Лиги Европы между люксембургским «Прогресом» и российской «Уфой». Это было сделано из-за того, что накануне запланированной даты игры башкирская команда встречается в чемпионате России с Краснодаром. Первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы состоится уже завтра на стадионе в Уфе.