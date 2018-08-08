Греческая полиция опровергает сообщение о задержании в Салониках болельщиков Спартака

Московский клуб играет сегодня с греческой командой ПАОК. Представитель правоохранительных органов сказал агентству ТАСС, что никаких приводов российских болельщиков не зафиксировано, ситуация пока что спокойная. Между тем, ранее один из греческих сайтов утверждал, что в Салониках задержано более 40 фанатов московского клуба. Они пытались купить билеты на матч, но будут депортированы. Тем временем, представители греческой команды обвинили одного из российских журналистов в том, что он показал неприличный жест в сторону греческих болельщиков. Имени этого журналиста пока не называют.