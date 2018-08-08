Российский МИД опровергает сообщения о том, что Москва якобы планирует сорвать межотраслевую выставку в Греции
Она должна пройти в сентябре в Салониках. Ранее одна из греческих газет «Контра Ньюс» утверждала, что уличные группировки в Греции готовятся к протестным акциям на время проведения международного мероприятия. При этом издание писало, что хулиганов якобы финансирует Кремль. Отношения между Москвой и Афинами ухудшились в прошлом месяце, когда стало известно, что Греция высылает из страны двух российских дипломатов. Москва ответила аналогичным шагом, при этом в европейской прессе появились сообщения о том, что Россия пытается сорвать соглашение, которое должно положить конец конфликту между Грецией и Македонией.
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
fig_vvam 08 августа 2018 | 22:47
немножко исподтишка нагадить - как это стало привычно для России.
СССР себе такого не позволял. Измельчало все.
zdravstvuyte_ya_vasha_tyotya 08 августа 2018 | 22:56
fig_vvam: Ну Хоспади ты ж Боже мой.......А кто-то сомневался? Покажите мне этого недоумка (МИД РФ с нагрузкой в виде Маруси "Ковырялочки" не предлогать)....
koshkairina 08 августа 2018 | 23:10
МИД опровергает - значит, правда(((