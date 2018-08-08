Срок контрактов в компании на поставку алюминия завершается 1 октября. Если американские санкции не будут сняты в ближайшее время, то вся продукция РусАЛа, которая предназначалась для зарубежных потребителей, пойдет на склад, — пояснил собеседник изданию. В руководстве РусАЛа от комментариев пока отказываются. Ранее аналитики агентства «Фитч» предупреждали, что в случае сохранения американских санкций РусАЛ не сможет заключать новые сделки на поставку алюминиевой продукции.