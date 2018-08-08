РусАЛ уже в сентябре и октябре будет вынужден останавливать производства, — говорят источники РБК
Срок контрактов в компании на поставку алюминия завершается 1 октября. Если американские санкции не будут сняты в ближайшее время, то вся продукция РусАЛа, которая предназначалась для зарубежных потребителей, пойдет на склад, — пояснил собеседник изданию. В руководстве РусАЛа от комментариев пока отказываются. Ранее аналитики агентства «Фитч» предупреждали, что в случае сохранения американских санкций РусАЛ не сможет заключать новые сделки на поставку алюминиевой продукции.
Комментарии27
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hastings 08 августа 2018 | 22:33
Поддержать деньгами из бюджета и делов то!
gordy 08 августа 2018 | 22:37
Да ну ладно: Собянин из алюминия понастроит москвичам домов по реновации?
ac_dc 08 августа 2018 | 22:44
gordy:
Кастрюль наделают. И сковородок.
Чтоб никакая российская домохозяйка не зависела от братских китайцев
tvitov66 08 августа 2018 | 23:51
ac_dc: а почему молчит Усть-Лабинский суд и не отменит своим решением эти незаконные санкции?
sagen 08 августа 2018 | 23:59
ac_dc: Цой это все предвидел и предлагал свой выход в песне "Алюминиевые огурцы":
Здравствуйте, девочки!
Здравствуйте, мальчики!
Смотрите на меня в окно
И мне кидайте свои пальчики, да.
Ведь я сажаю алюминиевые огурцы
На брезентовом поле.
Три чукотских мудреца
Твердят, твердят мне без конца:
"Металл не принесет плода,
Игра не стоит свеч,
А результат - труда".
Но я сажаю алюминиевые огурцы
На брезентовом поле.
a_and_ts Александр Симо 08 августа 2018 | 23:49
hastings: Вот этого санкциями и добиваются. Никому не нужны личные страдания Дерипаски. Нужен растраченный бюджет, высокие налоги и крах экономики.
Никто не надеется перевоспитать Путина, но можно сделать его менее опасным, оставив без денег.
marineru 08 августа 2018 | 22:35
Хохот Искандеров плавно перешёл в завывания...
mikhail_spb_ 08 августа 2018 | 22:36
Нужно обязать каждого россиянина приобрести по пять алюминиевых ложек, вилок, мисок и кружек.
А также по шапочке из алюминиевой фольги.
Поддержим дерибаску!
begly_ 08 августа 2018 | 23:03
Стратегическое сырье алюминий только наберет цену, полежав пару месяцев на складе готовой продукции.
stanislav1975 08 августа 2018 | 23:08
begly_: Ага, а рабочие Русала только наберут духовности, если их зубы пару месяцев полежат на полке.
begly_ 08 августа 2018 | 23:13
stanislav1975:
Вот кстати, всем рабочим можно будет поставить алюминиевые зубы. Они не ржавеют и быстро не стираются, если ими жевать будет нечего.
galina6837 08 августа 2018 | 23:10
begly_:
и тут же отдаст её за хранение
mayk02_18 08 августа 2018 | 23:10
begly_: А уж как оно наберет цену полежав на складе все 6ть лет путена-даже представить себе страшно...Даже можно будет сменить золотовалютные запасы-на рублевоалюминевые..
ura_russians 08 августа 2018 | 23:29
mayk02_18:
нормальнымидям интересно, смогут ли отжать Русал у Дерипаски и кто этот отжимальщик, а дебилы про окорочка и звр.
недоумок, Русал не госкомпания и бюджету от него ни жарко, ни холодно.
Вот если санкции закончатся тем, что Сечин выкупит Русал у Дерипаски, то бюджет будет получать ещё и прибыль.
ura_russians 08 августа 2018 | 23:18
mikhail_spb_:
шапочки из фольги - это к вам, вас же кгб облучает, в том числе и на болотной.
:)))))
vikwlad 08 августа 2018 | 22:36
А деньги где, которые были отвалены из госбюджета на поддержку этой компании?
sergei_tn 08 августа 2018 | 22:38
А как же Искандеры? Или вроде смеялись.
romantik56 08 августа 2018 | 22:51
sergei_tn: А вот как раз из освободившегося алюминия можно наштамповать этих пресловутых "Искандеров", лёгкие,будут ещё более лучше летать и радовать население...
oneoretwo 08 августа 2018 | 22:40
...не надо останавливать: из алюминия мона большие и красивые цифры забабахать для цифровой экономики...
monik_7 08 августа 2018 | 22:51
oneoretwo: а слабо денег алюминиевых целую прорву напечатать и имя зарплату выдавать
hello_kitty 08 августа 2018 | 23:11
oneoretwo: из аллюминия можно построить отличный железный занавес, и есче на крышку останется...
edward_1960 08 августа 2018 | 22:56
Зато Крымнаш!
begly_ 08 августа 2018 | 23:05
edward_1960:
А Крым всегда был Российским., и вся Украина Советской.
ze_danil 08 августа 2018 | 23:10
begly_: вот в крымнаш и поедут на отдых пролетарии с остановленных люминиевых заводов
mayk02_18 08 августа 2018 | 23:14
begly_: А Крым всегда был российским...Интересно-а шо ж это у него название-татарское?
Кстати сначала Россия вместе с Москвой-была Украинская, под Киевом-матерью городов русских...
А шо такое советское-и с чем эту гадость едят?
ura_russians 08 августа 2018 | 23:32
edward_1960: Зато Крымнаш!
—-
Палестна ваш, а Крым - наш, как и вся Украина, временно оккупированная киевскими сепаратистами.
ly4_sveta 08 августа 2018 | 23:48
Почему вся продукция пойдёт на склад?
Пусть всю продукцию скупает Кремль,
у него денег много, уж если спасать-выручать
всех своих друзей миллиардеров так идти до
конца, утопая в безумии и фанатизме.