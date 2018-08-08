Доллар сегодня обновил свой двухлетний максимум на московской бирже

В ходе торгов он поднимался до 65 рублей и 11 копеек. Евро торговался в районе 75 с половиной рублей. Такое резкое ослабление российской валюты по словам специалистов связано, в первую очередь, с сообщениями о подготовке в США новых санкций против Москвы. По некоторым данным, они направлены против банковского сектора и российского госдолга. Акции Сбербанка в этой связи сегодня подешевели на 4%. Низкий курс рубля выгоден российскому правительству, — считает профессор Высшей школы экономики Иван Родионов.

На рубль также давит и снижение стоимости нефти. Баррель марки Брент опустился ниже 72 долларов.