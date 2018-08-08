Z Архив новостей новости
5 9 6 728
22:05, 08 августа 2018

Доллар сегодня обновил свой двухлетний максимум на московской бирже

В ходе торгов он поднимался до 65 рублей и 11 копеек. Евро торговался в районе 75 с половиной рублей. Такое резкое ослабление российской валюты по словам специалистов связано, в первую очередь, с сообщениями о подготовке в США новых санкций против Москвы. По некоторым данным, они направлены против банковского сектора и российского госдолга. Акции Сбербанка в этой связи сегодня подешевели на 4%. Низкий курс рубля выгоден российскому правительству, — считает профессор Высшей школы экономики Иван Родионов.

На рубль также давит и снижение стоимости нефти. Баррель марки Брент опустился ниже 72 долларов.

Комментарии

9

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

olegleon 08 августа 2018 | 22:12

курс валют это просто отражение реалий в экономике.

yuxs 08 августа 2018 | 22:19

olegleon: Исходя из реалий экономики получаем курс фекалий в валюте.

kottigr1 08 августа 2018 | 22:13

Интересно.. В этот раз пиндосы будут слать россиянам гуманитарные окорочка или ограничатся тем, что оставят им Путина ?

danko1 08 августа 2018 | 22:17

kottigr1: Путину по плечу не только в 2 раза курс рубля опустить, но и до 100 руб. за доллар довести.
Мало того, что вор наглый, так тупица полный в экономике, бред постоянно несущий, который даже диссертацию ему написанную не удосужился прочитать.

vilingrad 08 августа 2018 | 22:14

Пригожинцам нравится....

fig_vvam 08 августа 2018 | 22:15

. Низкий курс рубля выгоден российскому правительству, НО НЕ РОССИЙСКОМУ НАСЕЛЕНИЮ.
А что правительству выгоден ясно, если у тебя доходы в долларах, а расходы в рублях, то чем дороже доллар, тем тебе лучше.

Это нам еще Путин объяснил.
Нефть, говорит, стоит 70 долларов за баррель, но если доллар 60 рублей, то мы получим 4200 р, а если 70 рублей, то 4900 рублей.
А пенсии и зарплаты правительство в рублях платит. Правда инфляция .., но это налог на бедных, а они в России терпеливые.

holic 08 августа 2018 | 22:22

"Такое резкое ослабление российской валюты по словам специалистов связано, в первую очередь, с сообщениями о подготовке в США новых санкций против Москвы."

Сообщите им что ху@ло подохло. Это вернет курсы к вчерашним значениям и придаст уверенности инвесторам. К гадалке можно не ходить....

ura_123 08 августа 2018 | 22:22

Курс ру-бля обновил очередное днище)))

vlabumur 08 августа 2018 | 22:25

Вагончик жизни
Покатился под уклончик.

Самое обсуждаемое

Блоги

Рождённые 6 августа Поздравить…

5 534 6 6828 06.08
Kэхо москвы, день рождения, праздники, опросы, события
Блоги

Рождённые 3 августа Поздравить…

5 443 6 6418 03.08
Kэхо москвы, день рождения, праздники, опросы, события
Блоги

Дмитрий Медведев и Михаил Саакашвили. Два интервью «Эху» (2011 год) О событиях августа 2008-го
ЧИТАТЬ

5 85 6 6205 07.08
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Мы в Чечне знаем, что любая передышка даёт террористам возможность укрепить позиции Важно добить террористов в Идлибе, не дать им расползтись по стране. Это приблизит достижение мира в Сирии, возвращение беженцев и возрождение страны…

5 105 6 10069 05.08
Kсирия, общество, власть, мнения
Блоги

Наталья Тимакова: «Нет никакого смысла комментировать бред очевидно психически нездорового человека и трусливого клоуна» Комментарий пресс-секретаря Дмитрия Медведева «Эху Москвы» на интервью Михаила Саакашвили…

5 120 6 12391 20:19
Kобщество, политика, саакашвили, события
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

Мы же все понимаем про Россию, и все-таки любим ее, невзирая на ту страшную маску, которую на нее сейчас натянули спецслужбы и иные безнравственные люди…

5 165 6 17462 03.08
#слушать 01:46:18 8читать ;смотреть $скачать 24.3 МБ
Блоги

Моя Москва Известные люди о любимом городе

Александр Маленков: Москва начинает выглядеть как европейский город Москва с новыми правилами движениями, новыми улицами, развязками, светофорами стала очень логичной…

5 64 6 7240 02.08
Kмосква, мнения
Интервью Особое мнение

Антон Красовский гость: Антон Красовский журналист, возможный кандидат на выборах мэра Москвы

Я действительно считаю, что пенсионный возраст нужно повышать. Я просто реалист. Люди стали жить дольше. Население стареет. Чего тут обсуждать? А работает не много…

5 44 6 5236 17:07
#слушать 35:10 8читать ;смотреть $скачать 8.1 МБ
Kсми, политика, сетевизор, передачи, видео
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Бесплатные электрички. Новая льгота для московских пенсионеров вступила в силу Тем не менее, не исключено, что в первые дни могут возникнуть определенные проблемы…

5 131 6 15564 02.08
Kмосква, транспорт, льготы, пенсионеры, мнения
Блоги

Дмитрий Медведев: Надеюсь, у НАТО достанет сообразительности ничего не предпринимать в этом направлении 10 лет грузино-югоосетинскому конфликту. Интервью газете «Коммерсантъ»...

5 278 6 35258 07.08
Kвласть, общество, грузия, нато, события
Новости

Ракета, по ошибке выпущенная испанским истребителем над Эстонией, теоретически могла бы достигнуть территории России Этого не исключает командующий эстонскими ВВС Рииво Валге…

5 67 6 8866
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Так заслуживал ли Николай II смерти? Так заслуживал ли Николай II смерти? И сто лет спустя мы считаем возможным расстрелять человека и всю его семью без суда и следствия…

5 55 6 7477 02.08
8читать ;смотреть
Kистория, видео, общество, мнения
Голосование
Существует ли картинка или надпись, за которую человек заслуживает тюрьмы?
5 37 6 5458 07.08
Блоги

Наталья Каплан сестра Олега Сенцова

Все катастрофически плохо ЕСПЧ настаивает о переводе в гражданскую больницу, причем ближе к месту прописки. Олег отказался, говорит, что он просто не переживет этап…

5 40 6 6046 16:37
Kсенцов, заключенные, события
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Опа! Опа! Америка, Европа! Большинство граждан, которые выступают за улучшение отношений с Западом, не понимают, что это невозможно сделать, не изменив своего отношения к Украине…

5 67 6 10160 03.08
Kрф, власть, политика, сша, украина, конфликты, мнения
Голосование
Произведения русской классики могут причинить вред здоровью и развитию детей?
5 55 6 8375 06.08

Популярное за неделю

Новости

Саакашвили: Грузия пыталась предотвратить войну с Россией десять лет назад Также по словам политика движение российских войск на Тбилиси остановили только требования Соединенных Штатов Америки…

5 9 6 14742
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Водитель врет — он и есть соучастник. И у меня вопрос — почему наш грозный МИД, вместо того, чтобы требовать выдачи водителя, это вранье некритически повторяет и рассказывает нам бред…

5 151 6 138899 04.08
#слушать 47:32 8читать $скачать 10.9 МБ
Голосование
Произведения русской классики могут причинить вред здоровью и развитию детей?
5 55 6 8375 06.08
Блоги

Александр Мельман телекритик, МК

Как прокололись Владимир Путин и моя любимая Мария Захарова Просто послушай, как они это говорят. Просто следи за руками. И больше ничего…

5 193 6 351347 06.08
Kобщество, мнения
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Внеземная форма тупости Внеземная форма тупости Если молодежи до этой поры вся эта державность и вся эта дерьмовая духовность была просто фиолетова, теперь ей все это будет просто ненавистно…

5 194 6 158956 06.08
Kрпц, власть, видео, общество, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7170173
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3603919

Сегодня в эфире