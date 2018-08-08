Доллар сегодня обновил свой двухлетний максимум на московской бирже
В ходе торгов он поднимался до 65 рублей и 11 копеек. Евро торговался в районе 75 с половиной рублей. Такое резкое ослабление российской валюты по словам специалистов связано, в первую очередь, с сообщениями о подготовке в США новых санкций против Москвы. По некоторым данным, они направлены против банковского сектора и российского госдолга. Акции Сбербанка в этой связи сегодня подешевели на 4%. Низкий курс рубля выгоден российскому правительству, — считает профессор Высшей школы экономики Иван Родионов.
На рубль также давит и снижение стоимости нефти. Баррель марки Брент опустился ниже 72 долларов.
Комментарии9
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olegleon 08 августа 2018 | 22:12
курс валют это просто отражение реалий в экономике.
yuxs 08 августа 2018 | 22:19
olegleon: Исходя из реалий экономики получаем курс фекалий в валюте.
kottigr1 08 августа 2018 | 22:13
Интересно.. В этот раз пиндосы будут слать россиянам гуманитарные окорочка или ограничатся тем, что оставят им Путина ?
danko1 08 августа 2018 | 22:17
kottigr1: Путину по плечу не только в 2 раза курс рубля опустить, но и до 100 руб. за доллар довести.
Мало того, что вор наглый, так тупица полный в экономике, бред постоянно несущий, который даже диссертацию ему написанную не удосужился прочитать.
vilingrad 08 августа 2018 | 22:14
Пригожинцам нравится....
fig_vvam 08 августа 2018 | 22:15
. Низкий курс рубля выгоден российскому правительству, НО НЕ РОССИЙСКОМУ НАСЕЛЕНИЮ.
А что правительству выгоден ясно, если у тебя доходы в долларах, а расходы в рублях, то чем дороже доллар, тем тебе лучше.
Это нам еще Путин объяснил.
Нефть, говорит, стоит 70 долларов за баррель, но если доллар 60 рублей, то мы получим 4200 р, а если 70 рублей, то 4900 рублей.
А пенсии и зарплаты правительство в рублях платит. Правда инфляция .., но это налог на бедных, а они в России терпеливые.
holic 08 августа 2018 | 22:22
"Такое резкое ослабление российской валюты по словам специалистов связано, в первую очередь, с сообщениями о подготовке в США новых санкций против Москвы."
Сообщите им что ху@ло подохло. Это вернет курсы к вчерашним значениям и придаст уверенности инвесторам. К гадалке можно не ходить....
ura_123 08 августа 2018 | 22:22
Курс ру-бля обновил очередное днище)))
vlabumur 08 августа 2018 | 22:25
Вагончик жизни
Покатился под уклончик.