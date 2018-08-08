Сотрудники ФСБ два года следили за главным редактором «БлогСочи» Александром Валовым
Сейчас его обвиняют в вымогательстве денег у депутата Госдумы в ЛДПР. В ближайшее время материалы могут направить в суд. Как следует из документов, обнаруженных адвокатом Валова в деле, еще в июле 2016-ого года суд разрешил ФСБ прослушать переговоры журналиста и вести за ним слежку, причем основанием была названа возможная причастность Валова к так называемой «группе оппозиционно настроенных граждан».
Журналиста считали неблагонадежным. Об этом «Эху Москвы» сообщил адвокат «Агоры» Александр Попков.
Сейчас журналист находится в СИЗО. Он считает свое преследование политически мотивированным.
Комментарии6
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olegleon 08 августа 2018 | 22:10
политически мотивированное вымогательство? это что-то новое
vsevolodsamara 08 августа 2018 | 22:16
За оппозицию настроеными гражданами следит обычно политическая охранка, или нет?
mikhail_spb_ 08 августа 2018 | 22:13
Представьте, как чекисты, меняя парики, накладные бороды и усы, сменяя друг друга круглосуточно следили за блоггером.
Вот это риск!
За такое нужно выдать каждому по три боевых ордена, повысить в званиях и выделить по квартире!
opiatnovyi63 08 августа 2018 | 22:17
На депутатах от ЛДПР клейма негде ставить!Начиная с Главного Клоуна партии !
zztop1960 08 августа 2018 | 22:18
И за портянками , троллями следят , не дай бог отклонится от линии партии или ляпнет по пьяне что не надо.Опасно быть активным ватником , можно загреметь под фонфары и битым своими же
viktorova 08 августа 2018 | 22:24
Два года слежки за причастность Валова к так называемой «группе оппозиционно настроеных граждан».
Это что-то из ряда вон...
Почему мы за это платим???