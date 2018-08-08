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Эксклюзив Эха 22:02, 08 августа 2018

Наталья Тимакова назвала «враньем» слова Михаила Саакашвили об обстоятельствах российско-грузинского конфликта

Пресс-секретарь российского премьера Наталья Тимакова назвала «враньем» слова Михаила Саакашвили об обстоятельствах российско-грузинского конфликта. Накануне бывший президент Грузии в интервью «Эху» утверждал, что 10 лет назад именно Россия напала на его страну. Кроме того, он говорил, что целью этой агрессии была попытка помешать реформам в Грузии. По мнению Саакашвили, решение принимал не Дмитрий Медведев, который в тот момент был президентом России. Нынешнего премьера Саакашвили назвал «полным ничтожеством». Как сказала Тимакова «Эху», она не видит смысла комментировать «бред психически нездорового человека». Саакашвили, напомнила пресс-секретарь премьера, объявлен в международный розыск собственным государством, он также позорно покинул другую страну. Все, что он говорит, — добавила Тимакова, — является ложью от первого до последнего слова.

Комментарии

15

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vedma2017 08 августа 2018 | 22:06

Чья бы корова мычала ...

r88w556xl4 08 августа 2018 | 22:09

Накануне бывший президент Грузии в интервью «Эху» утверждал...
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Когда твоя политически популярность неумолимо катится к закату, что только не ляпнешь, чтобы тебя заметили.

viktorova 08 августа 2018 | 22:10

/Все, что он говорит, — добавила Тимакова, — является ложью от первого до последнего слова./

Медведев даже в туалет не ходит? Бедолага...

blinorozhiy_chmo 08 августа 2018 | 22:18

Умственно-ущербный мишико оказался более артистичным клоуном, чем алкаш петька киевский.

И всё же есть у них что-то общее. То-ли наркота и алкоголь, то-ли страсть к вылизыванию ануса Дяденьки Сэма.
Что-то есть...

olegleon 08 августа 2018 | 22:07

«бред психически нездорового человека»

не бред, конечно, а его видение, но действительно психически больного человека

kottigr1 08 августа 2018 | 22:09

olegleon: Раз в Кремле про что-то сказали "враньё" значит это чистая правда..
Саакашвили можно верить.. Смелый мужик !
Путин думал, что раз он трус, то и Саакашвили не дернется идти в наступление против превосходящих сил противника.. Однако грузины оказались героями.. Мало того, что несколько тысяч грузинских резервистов и полицейских дали просраться 100 тысячной российской армии, так ведь они еще и всю российскую авиацию приземлили на аэродромы насшибав пару дюжин боевых российских самолетов, разгромили штаб российской армии и заставили бежать главкома российской армии зажав прострелянные ягодицы..
Вот кто ожидал подобного !?

olegleon 08 августа 2018 | 22:18

kottigr1: герои, конечно. так быстро бежали, что спринтеры легкоатлеты им завидовали.
а как они героически прятались среди мирных жителей на дороге!
но для таких как ты, бросить мирных сограждан и убежать, под прикрытием женщин и детей это героизм.

marineru 08 августа 2018 | 22:07

Угу. Кресло-грелку в кристальной честности вот ни разу не заподозришь.

danko1 08 августа 2018 | 22:09

Врет Тимакова, оправдывая своего начальника.
Даже уголовные дела о шпионаже против тех женщин, которые еще до начала конфликта сообщили друзьям в Грузию об эшелонах с военной техникой, которые из Сочи в сторону Грузии двигались, свидетельствуют о том, что конфликт заранее со стороны России готовился.

olegleon 08 августа 2018 | 22:21

danko1: а ты хотела повторения июля-августа 1941 года? ой, зря я вопрос поставил. такие как ты и хотят поражения своей стране и смерти своим солдатам

zztop1960 08 августа 2018 | 22:09

А как там с психическим здоровьем В,В, Путина , Ангела Меркель ещё 4 года назад сказала , что у Путина не всё в порядке с головой

mikhail_spb_ 08 августа 2018 | 22:10


Цирк: профессиональная врушка называет враньём слова другого человека, не замеченного во вранье.
А то, что младший член тандема не мог принять самостоятельно ни одного важного решения, - это факт.

nikolaitschi 08 августа 2018 | 22:18

А откуда она знает, что там было на самом деле? Вряд ли бадминтониста подпускали к секретам. Он больше походил на роль мальчика для битья

vlabumur 08 августа 2018 | 22:22

В декабре 2008 года Европейским союзом была создана Международная комиссия по расследованию обстоятельств войны на Южном Кавказе в августе 2008 года, для международного изучения причин конфликта.

a) Боевые действия начались с масштабной грузинской операции против города Цхинвали и прилегающих территорий в ночь с 7 на 8 августа 2008 года, которой предшествовал массированный артиллерийский обстрел.

b) Комиссия не может считать достаточно доказанным утверждение Грузии о вторжении значительных российских сил в Южную Осетию до 8 августа.

c) Возникает вопрос, являлось ли применение Грузией силы в Южной Осетии оправданным с точки зрения международного права. По нашему мнению, ответить на него следует отрицательно.

d) Следующий вопрос состоит в том, являлось ли оправданным применение грузинской армией силы в отношении российских миротворцев на грузинской территории (в Южной Осетии). Ответ, опять-таки, отрицательный.

e) Не приходится сомневаться в том, что Россия имела право отразить нападение на своих миротворцев средствами, пропорциональными угрозе. Таким образом, на первом этапе конфликта применение Россией силы в целях обороны следует признать законным.

fresh_breeze 08 августа 2018 | 22:23

"Саакашвили, напомнила пресс-секретарь премьера, объявлен в международный розыск собственным государством, он также позорно покинул другую страну."
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"Ты вообще живёшь на свете по доверенности! Ничего у тебя нет — ты голодранец!
Всё-таки надо тебе дать коленом. Н-надо!" ©

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