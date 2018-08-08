Пресс-секретарь российского премьера Наталья Тимакова назвала «враньем» слова Михаила Саакашвили об обстоятельствах российско-грузинского конфликта. Накануне бывший президент Грузии в интервью «Эху» утверждал, что 10 лет назад именно Россия напала на его страну. Кроме того, он говорил, что целью этой агрессии была попытка помешать реформам в Грузии. По мнению Саакашвили, решение принимал не Дмитрий Медведев, который в тот момент был президентом России. Нынешнего премьера Саакашвили назвал «полным ничтожеством». Как сказала Тимакова «Эху», она не видит смысла комментировать «бред психически нездорового человека». Саакашвили, напомнила пресс-секретарь премьера, объявлен в международный розыск собственным государством, он также позорно покинул другую страну. Все, что он говорит, — добавила Тимакова, — является ложью от первого до последнего слова.