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22:01, 08 августа 2018

Украинскому режиссёру Олегу Сенцову становится всё хуже

Об этом рассказала его двоюродная сестра. По словам адвоката Сенцова, который голодает уже 87 дней, он намерен продолжать акцию с требованием освободить украинцев, осуждённых в России по политическим мотивам.

Состояние Олега Сенцова его сестра назвала катастрофическим. Наталья Каплан получил его письмо через адвоката. В письме осуждённый на 20 лет украинский режиссёр сообщил что цитата «конец близок и это не об освобождении». Которого по словам адвоката Дмитрия Динзе можно и не ждать. От иностранных дипломатов – они контактировали с Россией, Динзе узнал, что Сенцова цитата по Радио Свобода никто не собирается освобождать. Судя по всему, речи не идёт ни о помиловании ни об обмене. Адвокат подтвердил, что Сенцов очень плох: опять проблемы с сердцем, понизилось кровяное давление, пульс. На фоне проблемы с почками и печенью возникла анемия. Сенцов почти не встаёт. На предложение сотрудников ФСИН о госпитализации режиссёр ответил отказом. Как пояснил Динзе это вызвано цитата «садистским и скотским отношением к Сенцову». Несмотря на самочувствие осуждённый намерен продолжать голодовку. Сенцов требует отпустить из российских СИЗО и тюрем украинцев, которых считает политзаключёнными. Таких 64 человека. Во ФСИН утверждают, что состояние украинского режиссёра остаётся стабильным.

Мать Олега Сенцова ранее призвала президента Путина помиловать сына. Кроме того с аналогичной просьбой к российским властям обратился генсек Совета Европы Турбьёрн Ягланд.

Комментарии

20

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olegleon 08 августа 2018 | 22:04

что там Маргарет Тэтчер сказала о голодовке? это личное решение человека

r88w556xl4 08 августа 2018 | 22:06

он намерен продолжать акцию с требованием освободить украинцев, осуждённых в России
===============
А почему бы не поголодать с требованием мира всему миру?

blinorozhiy_chmo 08 августа 2018 | 22:09

Ага. И открыть двери всех секретных пыточных американских тюрем.

Террорист-бандеровец совсем сала обожрался, мозг отключился.

tv_victim 08 августа 2018 | 22:11

r88w556xl4: Или, например, пока не изобретут вечный двигатель или машину времени, а? Какой стимул науке! Ну или, как вариант, до момента, пока не будут объяснены сверхспособности укрохероев голодать бесконечно.....

tv_victim 08 августа 2018 | 22:08

Ух ты! Все плохеет? Ну надо же.... А еще и 90 дней не прошло, как "голодает".... А что будет через полтора года? А через пять? Ужос.....

askol2016 08 августа 2018 | 22:08

У Путина руки давно по локоть в крови, поэтому еще одна жертва на приговор не повлияет

r88w556xl4 08 августа 2018 | 22:11

askol2016: Это Путин отдавал приказы украинским нацистам убить 3000 жителей на Донбассе?

ura_123 08 августа 2018 | 22:15

r88w556xl4: Да ещё эти распятые младенцы,будь они неладны!

r88w556xl4 08 августа 2018 | 22:25

ura_123: О ваших селюкских бандюках-"режиссёрах" и мы будем говорить в таком же тоне. Более 3000 погибших мирных жителей на Донбассе - детей, женщин, стариков, убитых киевской оголтелой хунтой, это цифры ООН.

edyatel 08 августа 2018 | 22:09

Судя по сроку голодовки он давно уже должен умереть.

r88w556xl4 08 августа 2018 | 22:14

edyatel: Он овладел великой тайной индийских йогов - как жить без пищи, только на воде и воздухе (сало под подушкой - не в счёт).

tv_victim 08 августа 2018 | 22:14

edyatel: Ога. Это Савченко-стайл. Кст, как там она? Где хомячий вой на весь Интернет? Тоже ведь "голодает".

askanio 08 августа 2018 | 22:11

Эй, там на Украине Костенко хотят посадить.

cherepovets 08 августа 2018 | 22:11

Я не знаю виноват в чем-то Сенцов или нет, но его смерть точно не прибавит очков Путину. Брезжит международный скандал. Что, у России сейчас немерено авторитета на мировой арене? Сенцов-это готовый мученик. Неужели его не на кого поменять?

parasuk_ 08 августа 2018 | 22:16

cherepovets: К мученикам с украинды сейчас особое внимание. Пример савченко еще из памяти не стерся :)

mamiluk 08 августа 2018 | 22:12

гады-освободите Сенцова!

tv_victim 08 августа 2018 | 22:16

mamiluk: Надя, ты что ли? Савченко, не узнал тебя в гриме! Сиди себе в укротюряге и не отсвечивай, голодальщица туева!

vladislav 08 августа 2018 | 22:13

Путин=Гитлер.

mikhail_spb_ 08 августа 2018 | 22:17


Нацдилер беспощаден к несчастным, которых "суд" назначил врагом режима.
Причём они в большинстве своём абсолютно невиновны.

vlabumur 08 августа 2018 | 22:20

Наиболее точный ответ на вопрос о том, сколько живет человек без еды, это примерно 20-25 дней, если речь идет о мужчине, который имеет массу тела 70 килограмм. Женщины и пожилые люди могут прожить без пищи немного больше. По статистике, без пищи первыми умирают молодые люди в возрасте 15-17 лет, затем, мужчины, после них пожилые люди, и самыми последними погибают женщины.

Смерть при голодании обычно наступает, когда потеря от собственного веса составляет 30-40%. Но все же среди закономерностей существуют исключения. Известен такой случай, который стал рекордом «Книги рекордов Гиннеса», когда женщина в Африке прожила без еды 102 дня. Некоторые люди могут выжить при отсутствии еды в течение 50 дней, а, некоторые погибают уже на 15 день. Поэтому следует обращать внимание на все факторы организма и воздействие окружающей среды, прежде чем вычислять, сколько человек может протянуть без еды.

86 дней. ОДНАКО.

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