Украинскому режиссёру Олегу Сенцову становится всё хуже

Об этом рассказала его двоюродная сестра. По словам адвоката Сенцова, который голодает уже 87 дней, он намерен продолжать акцию с требованием освободить украинцев, осуждённых в России по политическим мотивам.

Состояние Олега Сенцова его сестра назвала катастрофическим. Наталья Каплан получил его письмо через адвоката. В письме осуждённый на 20 лет украинский режиссёр сообщил что цитата «конец близок и это не об освобождении». Которого по словам адвоката Дмитрия Динзе можно и не ждать. От иностранных дипломатов – они контактировали с Россией, Динзе узнал, что Сенцова цитата по Радио Свобода никто не собирается освобождать. Судя по всему, речи не идёт ни о помиловании ни об обмене. Адвокат подтвердил, что Сенцов очень плох: опять проблемы с сердцем, понизилось кровяное давление, пульс. На фоне проблемы с почками и печенью возникла анемия. Сенцов почти не встаёт. На предложение сотрудников ФСИН о госпитализации режиссёр ответил отказом. Как пояснил Динзе это вызвано цитата «садистским и скотским отношением к Сенцову». Несмотря на самочувствие осуждённый намерен продолжать голодовку. Сенцов требует отпустить из российских СИЗО и тюрем украинцев, которых считает политзаключёнными. Таких 64 человека. Во ФСИН утверждают, что состояние украинского режиссёра остаётся стабильным.

Мать Олега Сенцова ранее призвала президента Путина помиловать сына. Кроме того с аналогичной просьбой к российским властям обратился генсек Совета Европы Турбьёрн Ягланд.