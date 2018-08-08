Российский полузащитник Александр Головин получил травму лодыжки на тренировке
В конце июля он перешел из московского ЦСКА в «Монако». 22-летний футболист подписал с клубом пятилетний контракт. Сроки восстановления игрока пока неизвестны. Новый клуб Головина в эту субботу проводит свой первый матч в новом сезоне чемпионата Франции, на выезде он сыграет с Нантом.
Комментарии3
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sm59 08 августа 2018 | 21:45
Товарищи журналисты, а вам самим не противно заниматься такой ХРЕНЬЮ ???
Первая древнейшая профессия выглядит не в пример достойнее.
vladimir_veteran 08 августа 2018 | 21:58
ну и что? Мир перевернулся? Не стыдно такой хренью заниматься?
andrew950 08 августа 2018 | 22:08
ПОЧЕМУ эта важнейшая мировая новость плохо видна на сайте ЭМ???!!!