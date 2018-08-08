Российский полузащитник Александр Головин получил травму лодыжки на тренировке

В конце июля он перешел из московского ЦСКА в «Монако». 22-летний футболист подписал с клубом пятилетний контракт. Сроки восстановления игрока пока неизвестны. Новый клуб Головина в эту субботу проводит свой первый матч в новом сезоне чемпионата Франции, на выезде он сыграет с Нантом.