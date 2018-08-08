Елена Степаненко назвала развод с Евгением Петросяном и судебный процесс по разделу имущества житейским делом

В свою очередь, Петросян выразил надежду на благополучный исход судебных слушаний. Он пожелал сохранить добрые отношения и творческие взаимодействия с бывшей супругой. Оба артиста сегодня впервые прокомментировали бракоразводный процесс. Сообщалось, что Степаненко и Петросян через суд делят совместное имущество на полтора миллиарда рублей.