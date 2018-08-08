Елена Степаненко назвала развод с Евгением Петросяном и судебный процесс по разделу имущества житейским делом
В свою очередь, Петросян выразил надежду на благополучный исход судебных слушаний. Он пожелал сохранить добрые отношения и творческие взаимодействия с бывшей супругой. Оба артиста сегодня впервые прокомментировали бракоразводный процесс. Сообщалось, что Степаненко и Петросян через суд делят совместное имущество на полтора миллиарда рублей.
Комментарии7
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gordy 08 августа 2018 | 21:38
Не каждый же день миллиард в разделе??
stebinmaku 08 августа 2018 | 21:48
"Степаненко и Петросян через суд делят совместное имущество на полтора миллиарда рублей."
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Пустяки, дело-то житейское!
(с) "Малыш и Карлсон"
tks 08 августа 2018 | 21:55
Сказ о том, как разводились овца и баран из Кривозеркалья...
servelat 08 августа 2018 | 22:03
tks: Вагиныч не всегда был бараном. В середине 90-х был ничего даже( для того времени)
koshkaedu 08 августа 2018 | 22:01
Лена, 3/4 твои. Если Петросян не согласится, тогда отдай ему 1/10 - это 3 миллиона
долларов, чёрт побери. Говорят, что с милой хорошо и в шалаше. Шалаш точно купит.
tv_victim 08 августа 2018 | 22:06
Интересно, кто эти дебилы, на которых эта парочка сварганила себе полтора ярда? Кто в здравом уме даст полкопейки за такой "юмор"? Что-то тут не так.
nigilist1977 08 августа 2018 | 22:19
Вот всё-таки плохо быть медиа-фигурой. Кто только не норовит покопаться в твоём нижнем белье!