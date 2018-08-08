Новый сбой в системе обработки багажа произошел в аэропорту Шереметьево

Как заверили в пресс-службе предприятия, технические проблемы удалось оперативно устранить, однако из-за отказа системы в терминале Д не было своевременно отправлено около 2 тысяч единиц багажа. Ранее сбой в системе обработки багажа в Шереметьево произошел в июле. Тогда сообщалось, что причиной стало появление влаги в техническом туннеле.