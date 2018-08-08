"Россия намерена покупать нефть Ирана вопреки санкциям"

Точно так же собираются действовать власти Китая и Индии, — пишет Wall street journal. Санкции в отношении исламской республики были вновь введены со стороны США. По данным газеты, ограничения должны затруднить иностранцам возможность инвестировать в иранские нефтяные месторождения. Российская Зарубежнефть еще весной договорилась о предварительном контракте на разработку в этой республике двух небольших месторождений.