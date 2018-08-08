Россия намерена покупать нефть Ирана вопреки санкциям
Точно так же собираются действовать власти Китая и Индии, — пишет Wall street journal. Санкции в отношении исламской республики были вновь введены со стороны США. По данным газеты, ограничения должны затруднить иностранцам возможность инвестировать в иранские нефтяные месторождения. Российская Зарубежнефть еще весной договорилась о предварительном контракте на разработку в этой республике двух небольших месторождений.
Комментарии26
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gordy 08 августа 2018 | 21:36
Братья по несчастью?
blinorozhiy_chmo 08 августа 2018 | 21:44
Вот это правильно!
Кладём на американский истеблишмент... с прибором. ))
navsegda 08 августа 2018 | 22:04
blinorozhiy_chmo: А на тебя кладёт и американский истеблишмент и отечественный )
kottigr1 08 августа 2018 | 22:04
navsegda: Интересно.. В этот раз пиндосы будут россиянам слать гуманитарные окорочка ?
navsegda 08 августа 2018 | 22:11
kottigr1: Наверняка будут , у них нет никакой злобы к русским , почему в России такой антиамериканизм понятно , зависть , ревность
idshoohov 08 августа 2018 | 22:18
"Россия намерена покупать нефть Ирана вопреки санкциям"
Судя по тексту, не покупать, а добывать. Это, по моему, другое дело и, возможно, санкции это не запрещают.
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ura_russians 08 августа 2018 | 22:15
gordy: Братья по несчастью?
—-
:))))
Китай Индия и Россия????
братья по несчастью - это майданутые евроинтеграторы от Грузии до Молдавии и Бандеростана.
:))))
Россия заработает пару лярдов на иранской нефти, перепродавая её ещё одним братьям по несчастью - шестёркам США, которые не могут покупать у Ирана.
А уж Китаю то вообще хорошо, им нефти и газа нужно немеряно
marineru 08 августа 2018 | 21:37
Платить Буками или Градами мы будем? Израиль в восторге будет.
navsegda 08 августа 2018 | 22:06
marineru: Как показывает история из арабов и персов вояки как из говна пуля , хоть буки , хоть грады всё равно от евреев люлей отхватят
ura_russians 08 августа 2018 | 22:19
navsegda: Как показывает история из арабов и персов вояки как из говна пуля
—-
то ли дело бандеры!
:)))))
ни одного боя не выиграли, искдючительно мирных жителей убивать могут
и любят
zztop1960 08 августа 2018 | 22:23
marineru: -Что такое "бизнес по-русски"?
- Украсть ящик водки, продать его за полцены, а деньги пропить.
xoxloparasha 08 августа 2018 | 21:37
Ща подпиндосные подсиралы выть начнут !)))
shraer 08 августа 2018 | 22:03
xoxloparasha: ..пока что воешь ты
ansata 08 августа 2018 | 21:40
"Россия намерена покупать нефть Ирана вопреки санкциям"
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
По чем у нас сегодня доллар на бирже? 65 с копейками?
nitsahon 08 августа 2018 | 21:42
ну что ж.. ждем очередную порцию санкций от американских dolboeb-ов… сами не хотят делать бизнес с Ираном -> россия будет...
georgsemen 08 августа 2018 | 21:47
Всёпральна! То хотим нефть купить, то хотим нефть продать...
Загадочная русская душа...
yakov18 08 августа 2018 | 22:04
georgsemen: Обычный бизнес-Россия купит у Ирана подороже и продаст Китаю--подешевле а разницу компенсируемую, Роснефти присвоит Сечин ...Зато оба союзника будут Россией довольнв
i_c_e 08 августа 2018 | 21:48
Стесняюсь спросить. А зачем нам Иранская нефть — своей не хватает? Да и везти далековато...
sergo_25_26 08 августа 2018 | 21:55
i_c_e: купить подешевле продать подороже. А если серьезно, Иран за оружие рассчитывается нефтью.
koshkaedu 08 августа 2018 | 21:50
Но как тогда Россия будет продавать "общую" нефть? Кто её решится покупать?
olegleon 08 августа 2018 | 21:57
koshkaedu: Европа купит
tks 08 августа 2018 | 21:53
Своей нефти мало?
proxozhij 08 августа 2018 | 22:02
Китаю и Индии все простится. Рашке новые санкции. Чтоб не считали себя страной.
tv_victim 08 августа 2018 | 22:03
Это просто пипец! Просрут страну, недоумки упертые....
nehoroshiy 08 августа 2018 | 22:06
Фирма Зарубежнефть- это вам не Главрыба.
oneoretwo 08 августа 2018 | 22:21
...если бы у плешивого отсутствовало кормление (лечение, образование и далее - по списку...) холуев в соответствии с цветовой дифференциацией штанов, оне явно были бы поосторожнее...