Z Архив новостей новости
5 26 6 2486
21:31, 08 августа 2018

Россия намерена покупать нефть Ирана вопреки санкциям

Точно так же собираются действовать власти Китая и Индии, — пишет Wall street journal. Санкции в отношении исламской республики были вновь введены со стороны США. По данным газеты, ограничения должны затруднить иностранцам возможность инвестировать в иранские нефтяные месторождения. Российская Зарубежнефть еще весной договорилась о предварительном контракте на разработку в этой республике двух небольших месторождений.

Комментарии

26

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

gordy 08 августа 2018 | 21:36

Братья по несчастью?

blinorozhiy_chmo 08 августа 2018 | 21:44

Вот это правильно!
Кладём на американский истеблишмент... с прибором. ))

navsegda 08 августа 2018 | 22:04

blinorozhiy_chmo: А на тебя кладёт и американский истеблишмент и отечественный )

kottigr1 08 августа 2018 | 22:04

navsegda: Интересно.. В этот раз пиндосы будут россиянам слать гуманитарные окорочка ?

navsegda 08 августа 2018 | 22:11

kottigr1: Наверняка будут , у них нет никакой злобы к русским , почему в России такой антиамериканизм понятно , зависть , ревность

idshoohov 08 августа 2018 | 22:18

"Россия намерена покупать нефть Ирана вопреки санкциям"
Судя по тексту, не покупать, а добывать. Это, по моему, другое дело и, возможно, санкции это не запрещают.




24СМИ
Дети тонули на глазах спасателей, их вытаскивали отдыхающие
Дети тонули на глазах спасателей, их вытаскивали отдыхающие
Ледоколы США бросают вызов «арктическому владычеству» России
Ледоколы США бросают вызов «арктическому владычеству» России
Ученые нашли затерянное восьмое чудо света
Ученые нашли затерянное восьмое чудо света
Движение на Крымском мосту остановлено после страшного ДТП
Движение на Крымском мосту остановлено после страшного ДТП


Новости партнеров

В смертельном ДТП погибла «Миссис мира-2018»

Избитая известным певцом Борисова решилась на шокирующее признание

Вдова раскрыла тайну болезни заклятого врага Кобзона

Вторая волна мощного урагана ударит по Москве в ближайшие часы

24СМИ

Суд Украины отменил решение о статусе русского языка

«Крошечный сосед» готовится «дать сдачи» России


Marketgid

These Gorgeous, Body-Painted Superheroes Will Make You ...

We Tested 11 Pasta Sauces, And This Is The Best!

Lentainform

Покидать Украину отказался капитан российского судна «Норд»

Порошенко дали последний шанс по «Северному потоку-2

ura_russians 08 августа 2018 | 22:15

gordy: Братья по несчастью?
—-

:))))
Китай Индия и Россия????

братья по несчастью - это майданутые евроинтеграторы от Грузии до Молдавии и Бандеростана.
:))))

Россия заработает пару лярдов на иранской нефти, перепродавая её ещё одним братьям по несчастью - шестёркам США, которые не могут покупать у Ирана.

А уж Китаю то вообще хорошо, им нефти и газа нужно немеряно

marineru 08 августа 2018 | 21:37

Платить Буками или Градами мы будем? Израиль в восторге будет.

navsegda 08 августа 2018 | 22:06

marineru: Как показывает история из арабов и персов вояки как из говна пуля , хоть буки , хоть грады всё равно от евреев люлей отхватят

ura_russians 08 августа 2018 | 22:19

navsegda: Как показывает история из арабов и персов вояки как из говна пуля
—-

то ли дело бандеры!
:)))))

ни одного боя не выиграли, искдючительно мирных жителей убивать могут
и любят

zztop1960 08 августа 2018 | 22:23

marineru: -Что такое "бизнес по-русски"?
- Украсть ящик водки, продать его за полцены, а деньги пропить.

xoxloparasha 08 августа 2018 | 21:37

Ща подпиндосные подсиралы выть начнут !)))

shraer 08 августа 2018 | 22:03

xoxloparasha: ..пока что воешь ты

ansata 08 августа 2018 | 21:40

"Россия намерена покупать нефть Ирана вопреки санкциям"
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
По чем у нас сегодня доллар на бирже? 65 с копейками?

nitsahon 08 августа 2018 | 21:42

ну что ж.. ждем очередную порцию санкций от американских dolboeb-ов… сами не хотят делать бизнес с Ираном -> россия будет...

georgsemen 08 августа 2018 | 21:47

Всёпральна! То хотим нефть купить, то хотим нефть продать...
Загадочная русская душа...

yakov18 08 августа 2018 | 22:04

georgsemen: Обычный бизнес-Россия купит у Ирана подороже и продаст Китаю--подешевле а разницу компенсируемую, Роснефти присвоит Сечин ...Зато оба союзника будут Россией довольнв

i_c_e 08 августа 2018 | 21:48

Стесняюсь спросить. А зачем нам Иранская нефть — своей не хватает? Да и везти далековато...

sergo_25_26 08 августа 2018 | 21:55

i_c_e: купить подешевле продать подороже. А если серьезно, Иран за оружие рассчитывается нефтью.

koshkaedu 08 августа 2018 | 21:50

Но как тогда Россия будет продавать "общую" нефть? Кто её решится покупать?

olegleon 08 августа 2018 | 21:57

koshkaedu: Европа купит

tks 08 августа 2018 | 21:53

Своей нефти мало?

(комментарий скрыт)

proxozhij 08 августа 2018 | 22:02

Китаю и Индии все простится. Рашке новые санкции. Чтоб не считали себя страной.

tv_victim 08 августа 2018 | 22:03

Это просто пипец! Просрут страну, недоумки упертые....

nehoroshiy 08 августа 2018 | 22:06

Фирма Зарубежнефть- это вам не Главрыба.

(комментарий скрыт)

oneoretwo 08 августа 2018 | 22:21

...если бы у плешивого отсутствовало кормление (лечение, образование и далее - по списку...) холуев в соответствии с цветовой дифференциацией штанов, оне явно были бы поосторожнее...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рождённые 6 августа Поздравить…

5 534 6 6828 06.08
Kэхо москвы, день рождения, праздники, опросы, события
Блоги

Рождённые 3 августа Поздравить…

5 443 6 6418 03.08
Kэхо москвы, день рождения, праздники, опросы, события
Блоги

Дмитрий Медведев и Михаил Саакашвили. Два интервью «Эху» (2011 год) О событиях августа 2008-го
ЧИТАТЬ

5 85 6 6205 07.08
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Мы в Чечне знаем, что любая передышка даёт террористам возможность укрепить позиции Важно добить террористов в Идлибе, не дать им расползтись по стране. Это приблизит достижение мира в Сирии, возвращение беженцев и возрождение страны…

5 105 6 10069 05.08
Kсирия, общество, власть, мнения
Блоги

Наталья Тимакова: «Нет никакого смысла комментировать бред очевидно психически нездорового человека и трусливого клоуна» Комментарий пресс-секретаря Дмитрия Медведева «Эху Москвы» на интервью Михаила Саакашвили…

5 120 6 12391 20:19
Kобщество, политика, саакашвили, события
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

Мы же все понимаем про Россию, и все-таки любим ее, невзирая на ту страшную маску, которую на нее сейчас натянули спецслужбы и иные безнравственные люди…

5 165 6 17462 03.08
#слушать 01:46:18 8читать ;смотреть $скачать 24.3 МБ
Блоги

Моя Москва Известные люди о любимом городе

Александр Маленков: Москва начинает выглядеть как европейский город Москва с новыми правилами движениями, новыми улицами, развязками, светофорами стала очень логичной…

5 64 6 7240 02.08
Kмосква, мнения
Интервью Особое мнение

Антон Красовский гость: Антон Красовский журналист, возможный кандидат на выборах мэра Москвы

Я действительно считаю, что пенсионный возраст нужно повышать. Я просто реалист. Люди стали жить дольше. Население стареет. Чего тут обсуждать? А работает не много…

5 44 6 5236 17:07
#слушать 35:10 8читать ;смотреть $скачать 8.1 МБ
Kсми, политика, сетевизор, передачи, видео
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Бесплатные электрички. Новая льгота для московских пенсионеров вступила в силу Тем не менее, не исключено, что в первые дни могут возникнуть определенные проблемы…

5 131 6 15564 02.08
Kмосква, транспорт, льготы, пенсионеры, мнения
Блоги

Дмитрий Медведев: Надеюсь, у НАТО достанет сообразительности ничего не предпринимать в этом направлении 10 лет грузино-югоосетинскому конфликту. Интервью газете «Коммерсантъ»...

5 278 6 35258 07.08
Kвласть, общество, грузия, нато, события
Новости

Ракета, по ошибке выпущенная испанским истребителем над Эстонией, теоретически могла бы достигнуть территории России Этого не исключает командующий эстонскими ВВС Рииво Валге…

5 67 6 8866
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Так заслуживал ли Николай II смерти? Так заслуживал ли Николай II смерти? И сто лет спустя мы считаем возможным расстрелять человека и всю его семью без суда и следствия…

5 55 6 7477 02.08
8читать ;смотреть
Kистория, видео, общество, мнения
Голосование
Существует ли картинка или надпись, за которую человек заслуживает тюрьмы?
5 37 6 5458 07.08
Блоги

Наталья Каплан сестра Олега Сенцова

Все катастрофически плохо ЕСПЧ настаивает о переводе в гражданскую больницу, причем ближе к месту прописки. Олег отказался, говорит, что он просто не переживет этап…

5 40 6 6046 16:37
Kсенцов, заключенные, события
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Опа! Опа! Америка, Европа! Большинство граждан, которые выступают за улучшение отношений с Западом, не понимают, что это невозможно сделать, не изменив своего отношения к Украине…

5 67 6 10160 03.08
Kрф, власть, политика, сша, украина, конфликты, мнения
Голосование
Произведения русской классики могут причинить вред здоровью и развитию детей?
5 55 6 8375 06.08

Популярное за неделю

Новости

Саакашвили: Грузия пыталась предотвратить войну с Россией десять лет назад Также по словам политика движение российских войск на Тбилиси остановили только требования Соединенных Штатов Америки…

5 9 6 14742
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Водитель врет — он и есть соучастник. И у меня вопрос — почему наш грозный МИД, вместо того, чтобы требовать выдачи водителя, это вранье некритически повторяет и рассказывает нам бред…

5 151 6 138899 04.08
#слушать 47:32 8читать $скачать 10.9 МБ
Голосование
Произведения русской классики могут причинить вред здоровью и развитию детей?
5 55 6 8375 06.08
Блоги

Александр Мельман телекритик, МК

Как прокололись Владимир Путин и моя любимая Мария Захарова Просто послушай, как они это говорят. Просто следи за руками. И больше ничего…

5 193 6 351347 06.08
Kобщество, мнения
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Внеземная форма тупости Внеземная форма тупости Если молодежи до этой поры вся эта державность и вся эта дерьмовая духовность была просто фиолетова, теперь ей все это будет просто ненавистно…

5 194 6 158956 06.08
Kрпц, власть, видео, общество, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7170173
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3603919

Сегодня в эфире