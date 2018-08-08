В иркутской исправительной колонии подрались бывшие полицейские
В результате один из заключенных получил ранение в живот и госпитализирован. Еще четверым участникам драки медицинскую помощь оказали на месте. В этой колонии, как передает «Интерфакс», отбывает наказание не только бывшие сотрудники правоохранительных органов, но и чиновники. Как сказали в областном управлении ФСИН, причиной конфликта стала бытовая ссора. Сейчас участники стычки изолированы от основной массы осужденных. Обстановка в учреждении контролируемая.
Комментарии8
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viktorova 08 августа 2018 | 21:37
Крысы в банке.
olegleon 08 августа 2018 | 21:54
подрались преступники. интересно, а Пономарёв или Светова уже срочно туда выехали?
viktorova 08 августа 2018 | 21:57
olegleon: это не обычные преступники. Это мусор.
kir_pich_101 08 августа 2018 | 21:57
Это хорошая новость.
Надеюсь, все холуи вошьдя, совершившие преступления там будут.
popyas 08 августа 2018 | 21:57
" подрались бывшие полицейские" кто кого драл и куда? Пропоганда гомо-сексулизма однако!
vik_tuar 08 августа 2018 | 22:01
Хотите победить коррупцию? Да легко! Просто отмените "красные" ВИП-зоны и отправьте чиновников и полицаев в общие.Для них это страшнее смерти.А в процессе совместной перековки и обычной быдлогопоты в живых останется меньше, на улицы не вернется.Польза одна и государству,и населению.А если еще ввести обязательную и полную конфискацию имущества севших "государевых" людишек и членов семей, то страна от счастья захлебнется. Справедливость выше закона.
evgeny_biolog 08 августа 2018 | 22:15
"причиной конфликта стала бытовая ссора."
Сергей Михалков
Бараны
Помотал один рогами,
Уперся другой ногами...
Как рогами ни крути,
А вдвоем нельзя пройти.
Сверху солнышко печет,
А внизу река течет.
В этой речке утром рано
Утонули два барана.
nikmart001 08 августа 2018 | 22:17
Вот они настоящие новости от ЭХО!