В иркутской исправительной колонии подрались бывшие полицейские

В результате один из заключенных получил ранение в живот и госпитализирован. Еще четверым участникам драки медицинскую помощь оказали на месте. В этой колонии, как передает «Интерфакс», отбывает наказание не только бывшие сотрудники правоохранительных органов, но и чиновники. Как сказали в областном управлении ФСИН, причиной конфликта стала бытовая ссора. Сейчас участники стычки изолированы от основной массы осужденных. Обстановка в учреждении контролируемая.