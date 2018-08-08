Басманный суд Москвы продлил еще на 3 месяца срок ареста главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна

Его задержали в середине июня и обвинили в превышении должностных полномочий. Сам чиновник незадолго до этого выпустил несколько видеообращений к президенту, где обвинял ФСБ в давлении и утверждал, что руководство области требует от него уйти в отставку. Вины он не признает. При этом в суде сегодня, как передает ТАСС, представители правоохранительных органов обращали внимание на то, что Шестуна ранее привлекали по делу о взятке. В то же время, защита настаивает на том, что дело против чиновника прекратили из-за отсутствия состава преступления.