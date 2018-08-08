Комитет по разведке американского Сената хотел бы допросить основателя Викиликс Джулиана Ассанжа
Речь идет о расследовании вмешательства России в выборы президента два года назад, — говорится в письме сенаторов, которое опубликовано в Твиттере Викиликс. Это письмо было доставлено через посольство США в Лондоне. Ассанж уже 6 лет не покидает эквадорское посольство в столице Великобритании, иначе ему грозит арест за отказ явиться в суд, возможная выдача в Швецию или даже в США. Основатель Викиликс опасается, что в Америке ему может грозить смертная казнь за разглашение секретной информации американского правительства.
Комментарии7
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gordy 08 августа 2018 | 21:06
В обмен на снятие санкций?
fig_vvam 08 августа 2018 | 21:11
Это они издеваются над ним.
Ассанж как услышит "США" так сразу полные штаны накладывает.
А тут ему целое письмо пришло.
Трусливому идиоту уже объясняли, что он ничего не разглашал, так как допуска к секретным документам не имел. И привлекать его не за что.
Огласил то, что попало в его руки.
Хранить это в секрете он не был обязан абсолютно.
Американская прокуратура не нашла за что его привлечь.
6 лет он отсидел по собственной инициативе.
tuman13 08 августа 2018 | 21:17
fig_vvam: Только в Швеции ему за секс без презерватива грозит то ли 10, то ли 15 лет.
fig_vvam 08 августа 2018 | 21:38
tuman13: Малыш, ничего ему и в Швеции не грозит. Прекращено дело об изнасиловании.
Если бы без презерватива, то может и не прекратили бы.
Его обвиняли в использовании подержанного презерватива, маленько порванного уже.
И грозило ему за это пара лет.
Отсидел шесть и теперь выйдет досрочно.
Вернкее выпрут его.
Сотрудники посольства жалуются, что он грязный, не моется и плохо пахнет, вонь от него стоит во всем посольстве.
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Шведская прокуратура приняла решение прекратить расследование по делу об изнасиловании в отношении Джулиана Ассанжа. Ведомство направило в суд ходатайство об отмене ордера на его арест, передает РИА Новости.
Прокуратура: «Прокурор Марианн Ню сегодня приняла решение о прекращении предварительного следствия по делу Джулиана Ассанжа, подозреваемого в изнасиловании».
Это уже больше года прошло.
spbdweller 08 августа 2018 | 21:22
Основатель Викиликс опасается, что в Америке ему может грозить смертная казнь за разглашение секретной информации американского правительства.
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А он давал подписку о неразглашении?
seryj_wolk 08 августа 2018 | 21:24
Джулиан, подлый трус, выходи!
abuvgrobu 08 августа 2018 | 21:35
Если мне не изменяет память, Ассанж гражданин Австралии. Как какие-то сенаторы могут вызвать гражданина другого государства. Милостиво попросить - другое дело. Совсем берега попутали.