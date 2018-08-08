Комитет по разведке американского Сената хотел бы допросить основателя Викиликс Джулиана Ассанжа

Речь идет о расследовании вмешательства России в выборы президента два года назад, — говорится в письме сенаторов, которое опубликовано в Твиттере Викиликс. Это письмо было доставлено через посольство США в Лондоне. Ассанж уже 6 лет не покидает эквадорское посольство в столице Великобритании, иначе ему грозит арест за отказ явиться в суд, возможная выдача в Швецию или даже в США. Основатель Викиликс опасается, что в Америке ему может грозить смертная казнь за разглашение секретной информации американского правительства.