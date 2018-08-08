Авиакомпания «Победа» вводит плату за регистрацию на рейс за рубежом

Она составит 25 евро, — предупредили представители лоукостера. Услуга начнет действовать с 28 октября. Это связано с резким ростом цен на авиатопливо. По данным руководства авиакомпании, из-за этого расходы перевозчика за год выросли на 10%. При этом представитель «Победы» заверил ТАСС, что услуга онлайн-регистрации будет доступна во всех зарубежных аэропортах без ограничений.