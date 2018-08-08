Авиакомпания «Победа» вводит плату за регистрацию на рейс за рубежом
Она составит 25 евро, — предупредили представители лоукостера. Услуга начнет действовать с 28 октября. Это связано с резким ростом цен на авиатопливо. По данным руководства авиакомпании, из-за этого расходы перевозчика за год выросли на 10%. При этом представитель «Победы» заверил ТАСС, что услуга онлайн-регистрации будет доступна во всех зарубежных аэропортах без ограничений.
Комментарии4
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
begly_ 08 августа 2018 | 21:06
Хозяин барин. За все услуги нужно платить. А как вы хотели?, просто так и чирик на 8опе ни вскочит.
spbdweller 08 августа 2018 | 21:25
Лоукост по-русски.
serjo1977 08 августа 2018 | 21:25
Lowcoster по-русски = low servise + hi price.
xyteen 08 августа 2018 | 21:35
ПО ОТНОШЕНИЮ К ЗАРПЛАТЕ БЕНЗИН ДОЛЖЕН стоить 5 рублей за литр.