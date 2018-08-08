Защита бывшего высокопоставленного сотрудника МВД Дмитрия Захарченко подала жалобу в Верховный суд России

Адвокаты оспаривают решение о конфискации 9 миллиардов рублей и имущества, которые, по словам следователей, принадлежали полковнику или его родным. Ранее такое решение принял Никулинский суд Москвы. Бывшего начальника одного из управлений антикоррупционного главка МВД обвиняют в получении взяток и воспрепятствовании осуществлению правосудия. Почти два года полковник Захарченко находится под стражей.