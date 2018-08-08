Защита бывшего высокопоставленного сотрудника МВД Дмитрия Захарченко подала жалобу в Верховный суд России
Адвокаты оспаривают решение о конфискации 9 миллиардов рублей и имущества, которые, по словам следователей, принадлежали полковнику или его родным. Ранее такое решение принял Никулинский суд Москвы. Бывшего начальника одного из управлений антикоррупционного главка МВД обвиняют в получении взяток и воспрепятствовании осуществлению правосудия. Почти два года полковник Захарченко находится под стражей.
Комментарии11
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uhovostro 08 августа 2018 | 21:05
Ни за что посадили, обобрали и оклеветали честного коррупционера! Безобразие...
gordy 08 августа 2018 | 21:09
"Адвокаты оспаривают решение о конфискации 9 миллиардов рублей и имущества, которые, по словам следователей, принадлежали полковнику или его родным."
Как у них язык поворачивается?
danko1 08 августа 2018 | 21:29
gordy Экономил на обедах, одним дошираком питался, вот и накопил.
Если полковник "накопил" 9 млрд., то сколько у генералов и главнокомандующего?
Поэтому 20 ст. Конвенции и не вводят, что во власти у всех награбленное в миллиардах.
opiatnovyi63 08 августа 2018 | 22:22
danko1: Не адвокаты, а соучастники откатов и вымогательств взяток!
tuman13 08 августа 2018 | 21:05
А что, защита уже предоставила сведения, как сей полковник, в поте лица, вместе с родными, зарабатывал эту денюжку? И они были достоверными?
gennadiy_s Геннадий Смолкин 08 августа 2018 | 21:11
По самому больному - по бездонному карману бьют, садюги...
ugiazov 08 августа 2018 | 21:12
Не удивлюсь если деньги вернут.
merelymy 08 августа 2018 | 21:29
ugiazov: В двойном размере.
А чё стесняться-то - все равно денег нет, а на нет и суда нет.
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Входят два лба в электричку с огромными мешками:
- Добрые люди, мы сами не местные, возьмите кто сколько сможет.
tv_victim 08 августа 2018 | 21:12
Видно, не все квартиры, где деньги лежат нашли у полковника....
abuvgrobu 08 августа 2018 | 21:32
Девять лярдов не заработаешь на службе, только украсть. Ах, да. Мы же не в СССР, сейчас, во времена финансового олигархического капитализма и либеральной экономики, накопления первоначального капитала можно высосать из пальца, но не всем.
nehoroshiy 08 августа 2018 | 21:37
Это сколько же можно колбасы купить?