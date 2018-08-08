Палестинцы выпустили 8 ракет с территории сектора Газа в сторону Израиля
Звуки выстрелов были слышны в Сдероте, а также еще в нескольких населенных пунктах неподалеку от анклава. Как сообщает израильская армия, система «железный купол» перехватила две ракеты. По некоторым данным, среди жителей Сдерота есть пострадавшие, по меньшей мере, один человек получил травмы от осколков стекла.
Комментарии7
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begly_ 08 августа 2018 | 21:10
Пора бы уже кончать с этими терро-палестинцами.
taglit 08 августа 2018 | 21:13
begly_: Вечером 8 августа в населенных пунктах, находящихся на границе с сектором Газы, прозвучали сирены, предупреждающие о возможном ракетном обстреле.
Пресс-служба ЦАХАЛа передала, что система раннего предупреждения сработала в Сдероте и населенных пунктах регионального совета Шаар а-Негев.
Жители приграничных районов сообщили, что вскоре после сигнала тревоги были слышны взрывы.
Военные сообщили, что был зарегистрирован запуск восьми ракет в сторону Израиля. Две ракеты были сбиты системой ПРО "Железный купол".
Радиостанция "Кан Бет" передала, что из населенного пункта в районе Сдерота поступило сообщение, что ракета попала в жилой дом. Вместе с тем, сайт 0404.co.il написал, что в результате этого обстрела есть по меньшей мере один раненый.
Пресс-служба "Маген Давид Адом" передала, что сообщение о падении ракеты с Сдероте было получено в 19:43. Парамедики оказали первую двум раненым: 34-летнему мужчине, поранившемуся осколками стекла. Его состояние оценивается как средней тяжести. И 20-летнему мужчине, получившему легкое ранение. Еще восьми жителям города потребовалась помощь для выхода из шокового состояния. Парамедики отметили, что шок вызвал преждевременные схватки у двух беременных женщин.
10-й канал сообщил, что осколками одной из ракет повреждены два баллона с бытовым газом. Сотрудники пожарной службы устраняют утечку, чтобы избежать возгорания.
Пресс-служба правоохранительных органов сообщила, что в Сдероте обнаружены четыре места падения ракет. На месте работают саперы.
ugiazov 08 августа 2018 | 21:18
А что за ракеты? Самодельные или из России?
russky77 08 августа 2018 | 21:21
Пускаешь по Израилю 8 ракет, обратно прилетят 88. Хороший гешефт.
sensei54 08 августа 2018 | 21:23
russky77: Конашенков бы сказал: "Выпущено 88, 40 упали, 48 сбито"
ansata 08 августа 2018 | 21:35
"Палестинцы выпустили 8 ракет"
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Мои им соболезнования.
sekilda1 08 августа 2018 | 22:23
Никак не возьму в толк:с чего это палестинцам так ужасно хочется портить добрососедские отношения с Израилем? Швыряют в сторону доброго соседа обрезки труб,набитые порохом,какие-то железяки под видом ракет....
Вот и жертвы появились-кто-то порезался стеклом...Какие все-таки злопамятные эти
палестинцы.Порядочные арабы уже бы давно забыли и про "литой свинец"и про аннексию
территорий,и про Иерусалим...А эти все помнят ,помнят))