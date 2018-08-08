Палестинцы выпустили 8 ракет с территории сектора Газа в сторону Израиля

Звуки выстрелов были слышны в Сдероте, а также еще в нескольких населенных пунктах неподалеку от анклава. Как сообщает израильская армия, система «железный купол» перехватила две ракеты. По некоторым данным, среди жителей Сдерота есть пострадавшие, по меньшей мере, один человек получил травмы от осколков стекла.