Корреспондента немецкого издания Дойче Велле задержали в Минске

Павлюка Быковского перевели из статуса свидетеля в статус подозреваемого по делу агентства БелТА. Сегодня в квартире Быковского прошел обыск. Ранее правоохранительные органы задержали семерых сотрудников белорусских СМИ, в том числе новостного портала Tut.by и агентства БелаПАН. Их обвиняют в том, что они пользовались доступом к платным новостям государственного агентства БелТА, но при этом у них не было оформленной по всем правилам подписки. Представители оппозиции считают, что дело является политически мотивированным и направлено против независимых журналистов в республике.