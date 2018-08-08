Заключенный забайкальской колонии, который пожаловался на пытки, стал фигурантом уголовного дела

Михаила Калманова обвиняют в дезорганизации работы учреждений, которые обеспечивают изоляцию от общества. Об этом телеканалу Дождь рассказал адвокат осужденного. Ранее несколько заключенных той же колонии пожаловались на избиения сотрудниками учреждения после того, как сборная России по футболу проиграла Хорватии в четвертьфинальном матче. Источник ТАСС в силовых структурах региона говорил, что тюремное ведомство посчитало законным применение силы, поскольку один из осужденных отказался подчиняться требованиям и ударил сотрудника ФСИН лезвием бритвы.