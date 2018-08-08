Заключенный забайкальской колонии, который пожаловался на пытки, стал фигурантом уголовного дела
Михаила Калманова обвиняют в дезорганизации работы учреждений, которые обеспечивают изоляцию от общества. Об этом телеканалу Дождь рассказал адвокат осужденного. Ранее несколько заключенных той же колонии пожаловались на избиения сотрудниками учреждения после того, как сборная России по футболу проиграла Хорватии в четвертьфинальном матче. Источник ТАСС в силовых структурах региона говорил, что тюремное ведомство посчитало законным применение силы, поскольку один из осужденных отказался подчиняться требованиям и ударил сотрудника ФСИН лезвием бритвы.
Комментарии6
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ugiazov 08 августа 2018 | 21:14
На нём явно отыграются.
akademik_ugarov_56 08 августа 2018 | 21:25
Хотел оболгать ФСИН. Не вышло, ответит по Закону!
ac_dc 08 августа 2018 | 21:15
один из осужденных отказался подчиняться требованиям ...
А Калманов то чего натворил?
edyatel 08 августа 2018 | 21:18
Давно пора было придумать такую формулировку для ужесточения наказания всяким бузотёрам, голодовщикам и любым
нарушителям тюремного режима.
Нечего с ними цацкаться.
Кстати с это формулировкой можно прижать и всевозможных правозащитников.
Вот уж кто дезорганизует любую воспитательную работу в исправительных учреждениях, да и стране в целом.
vmaks 08 августа 2018 | 21:21
Мохнаткину позвонки переломали толпой в Архаре причем признались что вместе прыгали сказали напасть пытался.
heklya 08 августа 2018 | 21:58
Сотрудника ФСИН лезвием бритвы....
По горлу , наверное, Опасным Золлингером наверное...
Покажите мне бритву , лезвием которой можно кого либо ударить !