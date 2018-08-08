Учредители премии «Оскар» вводят новую номинацию – лучший популярный фильм

Кроме того, принято решение сократить время церемонии вручения награды американской киноакадемии до 3 часов, — передает Рейтер. Совет директоров академии предложил некоторые из наград вручать во время коммерческих перерывах в телевизионной трансляции. Все эти изменения должны вступить в силу уже на следующей церемонии в феврале 2019-го года. Главная цель реформы – вернуть трансляции вручения «Оскаров» аудиторию.