Саудовская Аравия начала распродавать свои активы в Канаде
Как пишет «Файненшл Таймс», центральный банк и пенсионный фонды королевства поручили управляющим компаниям избавиться от канадских акций, облигаций и инструментов денежного рынка вне зависимости от цен. Ранее Эр-Рияд отозвал своего посла из Оттавы, а также объявил о высылке канадского посла. Это стало ответом на критику со стороны правительства Канады после задержания в Саудовской Аравии нескольких активисток, которые боролись за гражданские права.
Комментарии3
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glebbalbesov 08 августа 2018 | 20:45
Уупсссс. Канада видимо пожалеет....
vpu2011 08 августа 2018 | 20:49
В Канаде арктические нефть и газ, 80% запассов пресной воды земного шара, современная армия, границы на 3 океана.
Если Канада плюнет - Саудовская Аравия утонет.
ramun 08 августа 2018 | 20:58
Хоть из Канады эти арабы уползут.
И Слава Богу.