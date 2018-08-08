Саудовская Аравия начала распродавать свои активы в Канаде

Как пишет «Файненшл Таймс», центральный банк и пенсионный фонды королевства поручили управляющим компаниям избавиться от канадских акций, облигаций и инструментов денежного рынка вне зависимости от цен. Ранее Эр-Рияд отозвал своего посла из Оттавы, а также объявил о высылке канадского посла. Это стало ответом на критику со стороны правительства Канады после задержания в Саудовской Аравии нескольких активисток, которые боролись за гражданские права.