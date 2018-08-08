В Армении задержан брат бывшего премьер-министра страны Овика Абрамяна Генрик

Он проходит по делу о разгоне оппозиционных демонстраций в Ереване больше 10 лет назад. На территории бывшего завода, который принадлежит экс-премьеру, в ходе обысков было обнаружено большое количество оружия, — говорят в службе национальной безопасности Армении. Ранее по делу о разгоне демонстраций были задержаны несколько бывших высокопоставленных руководителей страны, в том числе – экс-президент республики Роберт Кочарян. В рамках расследования обвинения предъявлены и нынешнему генеральному секретарю ОДКБ Юрию Хачатурову.