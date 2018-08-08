В Армении задержан брат бывшего премьер-министра страны Овика Абрамяна Генрик
Он проходит по делу о разгоне оппозиционных демонстраций в Ереване больше 10 лет назад. На территории бывшего завода, который принадлежит экс-премьеру, в ходе обысков было обнаружено большое количество оружия, — говорят в службе национальной безопасности Армении. Ранее по делу о разгоне демонстраций были задержаны несколько бывших высокопоставленных руководителей страны, в том числе – экс-президент республики Роберт Кочарян. В рамках расследования обвинения предъявлены и нынешнему генеральному секретарю ОДКБ Юрию Хачатурову.
Комментарии2
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sasass 08 августа 2018 | 20:45
Даже Армения очищается , а Россия даже и не думает об этом - грязной жить ей нравиться ....
croaker 08 августа 2018 | 20:50
Видимо,скоро наши человечки исключительно по просьбе армянского народа сместят Пашиняна . Иначе он может слишком далеко уйти в своём непослушании.