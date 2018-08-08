В Кемерове госпитализирован пожарный, который был арестован по делу о трагедии в торговом центре «Зимняя вишня»

Андрей Бурсин обвиняется в халатности. Как сказала агентству ТАСС его супруга Татьяна, руководителя службы пожаротушения отвезли в больницу с перебинтованной рукой. Что случилось с супругом – она не знает. Бурсин стал 11-ым обвиняемым по делу о пожаре. Сам он рассказывает, что, когда прибыл к месту происшествия, то вместе с другими спасателями поднимался на четвертый этаж, где уже было сильное задымление и практически невозможно ориентироваться.