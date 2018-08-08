В Кемерове госпитализирован пожарный, который был арестован по делу о трагедии в торговом центре «Зимняя вишня»
Андрей Бурсин обвиняется в халатности. Как сказала агентству ТАСС его супруга Татьяна, руководителя службы пожаротушения отвезли в больницу с перебинтованной рукой. Что случилось с супругом – она не знает. Бурсин стал 11-ым обвиняемым по делу о пожаре. Сам он рассказывает, что, когда прибыл к месту происшествия, то вместе с другими спасателями поднимался на четвертый этаж, где уже было сильное задымление и практически невозможно ориентироваться.
Комментарии1
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koltak76_ 08 августа 2018 | 20:48
Наше правосудие виноватых всегда найдет!
В 2012 году у нас в Томске на Сибирской, 33 был взрыв в одной из квартир.
Какая то фирма устанавливала натяжные потолки, взорвался баллон с газом. Погибли люди.
Правосудие искало виноватых, искало, искало и нашла какого то бедного пацана с заправки, который заправил тот злосчастный баллон. Все на него повесили.
Владельцы фирмы, надзорные органы, все ответственные лица оказались невиновны.