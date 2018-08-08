В российском правительстве опровергли слова Михаила Саакашвили об обстоятельствах конфликта в Южной Осетии в 2008 году
В российском правительстве опровергли слова экс-президента Грузии Михаила Саакашвили об обстоятельствах конфликта в Южной Осетии 10 лет назад. Как сказала «Эху» пресс-секретарь премьер-министра Дмитрия Медведева Наталья Тимакова, все, что говорит Саакашвили является «враньем от первого до последнего слова». Тимакова подчеркнула, что не видит смысла комментировать, цитата, «бред очевидно психически нездорового человека, который объявлен в международный розыск собственной страной, позорно покинувший другую страну». Накануне в интервью «Эху» Саакашвили подчеркивал, что десять лет назад Россия напала на Грузию и целью Москвы было не допустить дальнейших реформ в соседнем государстве. Также Саакашвили отмечал, что Медведев, который тогда был президентом России, не участвовал в принятии решения о войне с Грузией. При этом, по мнению грузинского экс-президента, нынешний российский премьер на самом деле является «полным ничтожеством».
Комментарии30
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alladinov 08 августа 2018 | 20:33
Я верю Мите Медведеву и Наташе Тимаковой. Честно-честно. Так и запишите, пожалуйста.
lenin3 08 августа 2018 | 20:36
alladinov: по их версии(а так же версии Захаровой)и Крым сам "вернулся домой",и в Сирии Россия защищает свои интересы,а Абхазия ваще независимое государство.И мы ж верим.Честно-честно...
alladinov 08 августа 2018 | 20:41
lenin3: Именно так и было, а зеленых человечков, во-первых, ни разу в Крыму не было, а во-вторых, их привел туда Обама.
begly_ 08 августа 2018 | 20:46
Саакашвили и на Украине охотился на ведьм., но там в правительстве оказались все честные люди., поголовно честные..
opiatnovyi63 08 августа 2018 | 20:49
begly_: А кто тут верит Тимаковой , Димону и, тем более , Нашему так называемому гаранту и вообще воровской власти рф?
begly_ 08 августа 2018 | 20:54
opiatnovyi63:
Пусть вначале украинцы подтвердят что я ни вру., что у них в стране все честные, один Саакашвили оказался клеветником.
zdravstvuyte_ya_vasha_tyotya 08 августа 2018 | 20:40
Ну вот зачем так-сразу. Верю Мите и Наташе....Я вот , например, всем верю-тот же Путин врать-то не будет? А ведь, паскуда, молчит, как глухонемой по этому поводу....На Димку дело повесить хочет....Не зря ж его, бедолагу, выгнал чистосердечным признаваться.....Вовка-то дурак дурак, а мыло не ест....Хрен ему пришьешь....А Митек-то, да, простодыра-на себя все дело взял....
alladinov 08 августа 2018 | 20:45
zdravstvuyte_ya_vasha_tyotya:
У Великого Вождя и Любимого Учителя полное алиби. Он тогда лимпияду за бугром смотрел и был не в курсе, а когда узнал, просто не мог дозвониться. И ваще Он тогда был никем, так, жалкий премьеришка. Какой с Него спрос?
viktorova 08 августа 2018 | 20:41
// «бред очевидно психически нездорового человека, который объявлен в международный розыск собственной страной,//
Ещё не вечер. Посмотрим на путина, после отставки или ...
olegleon 08 августа 2018 | 20:45
viktorova: посмотрим. а вот то, что Саакашвили уже в розыске и смотреть не надо. это факт
popyas 08 августа 2018 | 20:53
alladinov: " враньё от первого до последнего слова" а также ,крым,луганс ,донбас , и прочее, прчее.....) но! санкции это не враньё!
seryj_wolk 08 августа 2018 | 20:34
Зато членам кооператива и их подчиненным нужно верить безоговорочно? Нет, это и есть самые большие лгуны!
olegleon 08 августа 2018 | 20:34
а что Михаил рассказал о том, как он в истерике бежал по улице села и потом упал в грязь. при этом дети и старики стояли рядом и смотрели на такое поведение лидера государства?
или Эхо решило не задавать вопрос о психическом здоровье Саакашвили?
alladinov 08 августа 2018 | 20:38
olegleon:
Вонючий ублюдок Сталин, дохлый труп которого ты, портянка, облизываешь, не попадал, в отличие от Саакашвили, под прямую бомбардировку оккупантов, но нехило в июне 41-го обосрался и уссался и спрятался от всех людей, дрожа позорно в своем укрытии. Скажешь нет?
olegleon 08 августа 2018 | 20:43
alladinov: под какую бомбардировку? две вороны только насрать на него могли.
и Саакашвии такой же "военный стратег", как и Сталин. они достойны друг друга. и такой же лжец
alladinov 08 августа 2018 | 20:48
olegleon:
Жидкий и вонючий, как ты сам, слив тебе засчитан. Обтекай, портяныч, и ни в чем себе не отказывай.
olegleon 08 августа 2018 | 20:54
alladinov: у тебя истерика? или скажешь, что кадры того, как у Мишико "крыша поехала" это фейк? чудило, это все видели и нехрен придумывать сказки про мифическую бомбардировку
kottigr1 08 августа 2018 | 20:44
olegleon: Неужели Саакашвили запросто общался с детьми и стариками ? Путин иначе чем из-за спин ФСО с народом и не общается.. А как он обоср.. испугался во время инаугурации, так вообще смех.. Пол Москвы зачистили лишь бы этот испуганный старика прокрался в Кремль..
olegleon 08 августа 2018 | 20:57
kottigr1: напомни, сколько сотрудников охраны ловили и потом повалили на землю психопата Саакашвили? один? два? а может посмотришь кадры и сам увидишь всё своими глазами?
если же ты не понимаешь, то попробуй выяснит сколько охраны у префекта округа Москвы, в котором народу столько же, сколько в Грузии, а экономика намного больше.
uhovostro 08 августа 2018 | 20:35
/...нынешний российский премьер на самом деле является полным ничтожеством/
Ни убавить, ни добавить...
mavviomi 08 августа 2018 | 20:35
Задело. Значит правду сказал.
ura_123 08 августа 2018 | 20:43
Ну пока что всё, что говорилось Медведевым,включая "Денег нет" было враньём. А Мишико зачем врать?
begly_ 08 августа 2018 | 20:56
ura_123:
Юрик, как думаешь, кого собственный народ может взашей вытолкать из страны? Хочешь сказать, что у всех грузин ни чести ни совести?
piccoru 08 августа 2018 | 20:45
Для меня у Саакашвили пока презумпция невиновности, кремлевским не верю однозначно...
croaker 08 августа 2018 | 20:45
А разве Тимакова или Захарова могут сказать иначе?
i_c_e 08 августа 2018 | 20:48
Медведев и впрямь ниже плинтуса. Так и что, дура, комментирует, если «не видит смысла комментировать»? Всё правильно Саакашвили сказал. Да и врать ему смысла нет. Молчали бы лучше в премьерском клане. Или, как великий наш президент — «да, были зелёные человечки». В конце концов Медведев главнокомандующим считался, мог бы и приподняться, сказав что таки «был».
foma55 08 августа 2018 | 20:52
И что бредового Мишико сказал? Димон марионетка руках Путина это очевидно. Путин и не отрицает что хотел свергнуть Мишико (повесить за яйца), но американцы так далеко зайти не позволили. Если бы американцы более решительно заступились за Грузию не было бы ни захвата Крыма, ни войны на Донбассе , ни в Сирии.
Точно также было и с Гитлером, европейцы всячески избегали маленьких войн и позволили Гитлеру захватить Эльзас и Лотарингию, потом Судеты , потом Австрию.....в итоге получили мировую войну.
ramun 08 августа 2018 | 20:54
Российское правительство будет наблюдать как Грузия вступает в НАТО.
И тоже что то там говорить,только кто его будет слушать?
ilsergei 08 августа 2018 | 20:54
Агнецы божие запели...
macsimus001 08 августа 2018 | 20:56
что Медведев, который тогда был президентом России, не участвовал в принятии решения о войне с Грузией. -----Интересно,а кто принимает решения о войне в России? Война в Чечне- Елцин,Путин.Война в Грузии- Медведев,Путин. Война в Украине- Путин,Медведев,Война в Сирии-Путин,Медведев. И кто же он?