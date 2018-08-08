В российском правительстве опровергли слова Михаила Саакашвили об обстоятельствах конфликта в Южной Осетии в 2008 году

В российском правительстве опровергли слова экс-президента Грузии Михаила Саакашвили об обстоятельствах конфликта в Южной Осетии 10 лет назад. Как сказала «Эху» пресс-секретарь премьер-министра Дмитрия Медведева Наталья Тимакова, все, что говорит Саакашвили является «враньем от первого до последнего слова». Тимакова подчеркнула, что не видит смысла комментировать, цитата, «бред очевидно психически нездорового человека, который объявлен в международный розыск собственной страной, позорно покинувший другую страну». Накануне в интервью «Эху» Саакашвили подчеркивал, что десять лет назад Россия напала на Грузию и целью Москвы было не допустить дальнейших реформ в соседнем государстве. Также Саакашвили отмечал, что Медведев, который тогда был президентом России, не участвовал в принятии решения о войне с Грузией. При этом, по мнению грузинского экс-президента, нынешний российский премьер на самом деле является «полным ничтожеством».