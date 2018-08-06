Завершилось расследование дела главреда «БлогСочи», в материалах которого оказалось рассекреченное постановление суда

Завершилось расследование уголовного дела главного редактора «БлогСочи» Александра Валова, в материалах которого оказалось рассекреченное постановление суда на прослушку. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат правозащитной группы «Агора» Александр Попков, представляющий интересы Валова.

«Закончилось следствие по уголовному делу в отношении Александра Валова. Помимо того, что мы не нашли там исчерпывающих доказательств вины Валова, мы обнаружили, что его прослушивало ФСБ на основании решения суда. Основание избрания в отношении его прослушки было такое — что он относится к группе оппозиционно настроенных граждан, принимает участие в протестных акциях, и является редактором оппозиционно настроенного интернет-сайта «БлогСочи», поэтому его необходимо прослушивать», — рассказал адвокат.

Журналиста А.Валова обвиняют в вымогательстве денег у депутата Госдумы от ЛДПР Юрия Напсо. Редактору вменяют преступление по ч. 2 п «г» ст. 163 УК (вымогательство в крупном размере). По версии следствия, журналист требовал от депутата 300 тыс. руб., угрожая опубликовать статью, что тот построил на общественном пляже личный бассейн. После публикации про бассейн в 2017 году Лазаревский районный суд Сочи взыскал с Валова 1 млн руб., удовлетворив иск Напсо о защите чести и достоинства.