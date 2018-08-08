В Дамаске госпитализирована супруга президента Сирии Асма Асад

Как сообщили в Твиттере канцелярии президента, у нее обнаружили злокачественную опухоль на ранней стадии. Сейчас 42-летняя первая леди страны проходит лечение в одном из госпиталей в сирийской столице. Асма Асад родилась и выросла в Великобритании. В Сирию она приехала в 2000-ом году после замужества.