В Дамаске госпитализирована супруга президента Сирии Асма Асад
Как сообщили в Твиттере канцелярии президента, у нее обнаружили злокачественную опухоль на ранней стадии. Сейчас 42-летняя первая леди страны проходит лечение в одном из госпиталей в сирийской столице. Асма Асад родилась и выросла в Великобритании. В Сирию она приехала в 2000-ом году после замужества.
Комментарии6
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midnightblues 08 августа 2018 | 20:09
Расплачиваться приходится за все
semia 08 августа 2018 | 20:10
В Великобританию лечиться поедет.Точно на лечение в Москву не полетит. от нас-только пушечное мясо все берут
rusof_ob 08 августа 2018 | 20:22
В Сирию она приехала в 2000-ом году после замужества.
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Любовь зла, полюбишь и козла.
benin_papa__ 08 августа 2018 | 20:36
rusof_ob:
Не потому некоторые любят козлов, что любовь зла.
А потому, что сами козлы)))
snagging 08 августа 2018 | 20:25
Всё равно Асад, как любой тиран и авторитарный правитель не поймёт, что демократия это и уровень медицины, и отношение к человеку. Это не конституцию переписывать под себя. Да и лечить это не бомбить свой народ при помощи чужой авиации. Но будет всё делать, чтобы вылечить супругу при помощи Запада. Такие уж они тираны, отрицая демократию, хватаются за жизнь, ничего не гнушаясь.
benin_papa__ 08 августа 2018 | 20:38
Интересное кино...
И куда же поедет лечиться первая леди, к противникам или к союзникам мужа?
Я теряюсь в догадках :-)