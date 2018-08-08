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20:02, 08 августа 2018

РусАЛ уже в следующем месяце может приостановить часть своих предприятий

Компания РусАЛ уже в следующем месяце может приостановить часть своих предприятий. Это произойдет в случае сохранения санкций с США, — говорят источники РИА Новости, близкие к компании Олега Дерипаски. Пока же сообщалось о том, что РусАЛ вынужден законсервировать Надвоицкий алюминиевый завод, где выпускалась продукция исключительно для Штатов, при этом собеседники агентства предупреждают, что при сохранении санкций вырастут цену на алюминий, а на рынке ожидается долгосрочный дефицит этого металла.

Комментарии

13

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nemez1 08 августа 2018 | 20:07

Одна радость от американских санкций.

seryj_wolk 08 августа 2018 | 20:08

Больно ударили американцы. Искандерам и не только не до смеха.

novyrusich 08 августа 2018 | 20:10

Вот оно благотворное воздействие санкций.
свершилось.
Как экология-то улучшится в районе комбината этого.
Да и остальных тоже.

А насчет дефицита и подъема цены ... так ведь Трамп для этого и вводил санкции.
Чего пугают? И кого?

student_ru_ru 08 августа 2018 | 20:12

Только не сдавайтесь фашистам! На вас последняя надежда!

morganafata 08 августа 2018 | 20:15

Это бредят кто? При возможном дефиците они закрывают пр-во? А при отсутствии спроса повышают цены?

vblack 08 августа 2018 | 20:15

А ведь это только начало, прилетит и другим

ugiazov 08 августа 2018 | 20:20

Ничего страшного. Путин сказал что это нам на пользу.

proxozhij 08 августа 2018 | 20:24

Пора Пентагону начать рыбок разводить.

pravdatut 08 августа 2018 | 20:26

Зато много электроэнергии высвободится. У Димы экономия.

midnightblues 08 августа 2018 | 20:31

А вкладывали бы в мои проекты-ели бы осетров на гриле

sasass 08 августа 2018 | 20:31

Не только РУСАЛ -принцип домино уже сработал по всей стране ...

koltak76_ 08 августа 2018 | 20:37

Этож сколько безработных появится? И сколько им теперь тянуть до пенсии..
Все проклятые русофобы виноваты и Госдеп! Ненавижу вас! Тьфу на вас!!!
Пойду, помолюсь на вошдя, может 500 рублей подкинет..

ramun 08 августа 2018 | 20:42

Все правильно.Возрадуйтесь и смейтесь.

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