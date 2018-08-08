РусАЛ уже в следующем месяце может приостановить часть своих предприятий
Компания РусАЛ уже в следующем месяце может приостановить часть своих предприятий. Это произойдет в случае сохранения санкций с США, — говорят источники РИА Новости, близкие к компании Олега Дерипаски. Пока же сообщалось о том, что РусАЛ вынужден законсервировать Надвоицкий алюминиевый завод, где выпускалась продукция исключительно для Штатов, при этом собеседники агентства предупреждают, что при сохранении санкций вырастут цену на алюминий, а на рынке ожидается долгосрочный дефицит этого металла.
Комментарии13
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nemez1 08 августа 2018 | 20:07
Одна радость от американских санкций.
seryj_wolk 08 августа 2018 | 20:08
Больно ударили американцы. Искандерам и не только не до смеха.
novyrusich 08 августа 2018 | 20:10
Вот оно благотворное воздействие санкций.
свершилось.
Как экология-то улучшится в районе комбината этого.
Да и остальных тоже.
А насчет дефицита и подъема цены ... так ведь Трамп для этого и вводил санкции.
Чего пугают? И кого?
student_ru_ru 08 августа 2018 | 20:12
Только не сдавайтесь фашистам! На вас последняя надежда!
morganafata 08 августа 2018 | 20:15
Это бредят кто? При возможном дефиците они закрывают пр-во? А при отсутствии спроса повышают цены?
vblack 08 августа 2018 | 20:15
А ведь это только начало, прилетит и другим
ugiazov 08 августа 2018 | 20:20
Ничего страшного. Путин сказал что это нам на пользу.
proxozhij 08 августа 2018 | 20:24
Пора Пентагону начать рыбок разводить.
pravdatut 08 августа 2018 | 20:26
Зато много электроэнергии высвободится. У Димы экономия.
midnightblues 08 августа 2018 | 20:31
А вкладывали бы в мои проекты-ели бы осетров на гриле
sasass 08 августа 2018 | 20:31
Не только РУСАЛ -принцип домино уже сработал по всей стране ...
koltak76_ 08 августа 2018 | 20:37
Этож сколько безработных появится? И сколько им теперь тянуть до пенсии..
Все проклятые русофобы виноваты и Госдеп! Ненавижу вас! Тьфу на вас!!!
Пойду, помолюсь на вошдя, может 500 рублей подкинет..
ramun 08 августа 2018 | 20:42
Все правильно.Возрадуйтесь и смейтесь.