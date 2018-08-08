Компания РусАЛ уже в следующем месяце может приостановить часть своих предприятий. Это произойдет в случае сохранения санкций с США, — говорят источники РИА Новости, близкие к компании Олега Дерипаски. Пока же сообщалось о том, что РусАЛ вынужден законсервировать Надвоицкий алюминиевый завод, где выпускалась продукция исключительно для Штатов, при этом собеседники агентства предупреждают, что при сохранении санкций вырастут цену на алюминий, а на рынке ожидается долгосрочный дефицит этого металла.