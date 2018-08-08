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Эксклюзив Эха 20:01, 08 августа 2018

Марию Алехину не выпустили из России, потому что она не отработала на обязательных работах по решению суда

Марию Алехину не выпустили из России, потому что она не отработала на обязательных работах по решению суда, пояснил «Эху» координатор юридической службы «Апология протеста» Алексей Глухов.
Ранее Алехину уже привлекли за уклонения за исполнения обязательных работ к штрафу в 400 тысяч рублей, отметил Глухов.

Комментарии

7

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zemljanka 08 августа 2018 | 20:14

Сенцова заморят гады-людоеды.
Спасите Сенцова, люди!
А Мария - молодчина! Завидуют подневольные гниды - вот и не пустили.

olegleon 08 августа 2018 | 20:15

zemljanka: так Сенцов сам принял такое решение и отказывается от еды добровольно.

serjo1977 08 августа 2018 | 20:26

olegleon: А ты, вот, держу пари, от еды не откажешься, даже если за неё придётся убить родную маму...

patrikk_1 08 августа 2018 | 20:27

Марию Алехину не выпустили из России, потому что она не отработала на обязательных работах по решению суда...

Гастроли в Шотландии накрылись, как курица в магазине.

blinorozhiy_chmo 08 августа 2018 | 20:20

Кто подскажет, почему они назвали себя "Бешеными Вагинами"?
Вот нравится что-ли Алехиной быть "Бешеной Вагиной"??
Или это от воспитания, семья была нездоровая??? Или врожденный дефект мозга????

Ну, да ладно. "Бешеная Ванина" - так "Бешеная Вагина". Брат её яйцеприбиватель Павленский известно чем в димакратичиской франции закончил. )))) И вагина туда же. ))

jetsam 08 августа 2018 | 20:15

на галерах не отбарабанила?
ну тады - вперед и грЭби....

koshkaedu 08 августа 2018 | 20:22

ОНА ВПОЛНЕ ЗАКОННО МОЖЕТ ОТРАБОТАТЬ ОБЯЗАЛОВКУ ЗА РУБЕЖОМ.

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