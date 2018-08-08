Марию Алехину не выпустили из России, потому что она не отработала на обязательных работах по решению суда, пояснил «Эху» координатор юридической службы «Апология протеста» Алексей Глухов.

Ранее Алехину уже привлекли за уклонения за исполнения обязательных работ к штрафу в 400 тысяч рублей, отметил Глухов.