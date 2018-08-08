Сотрудники ФСБ два года следили за главным редактором «БлогСочи» Александром Валовым

Сейчас его обвиняют в вымогательстве денег у депутата Госдумы в ЛДПР. В ближайшее время материалы могут направить в суд. Как следует из документов, обнаруженных адвокатом Валова в деле, еще в июле 2016-ого года суд разрешил ФСБ прослушать переговоры журналиста и вести за ним слежку, причем основанием была названа возможная причастность Валова к так называемой «группе оппозиционно настроенных граждан». Сейчас журналист находится в СИЗО. Он считает свое преследование политически мотивированным.