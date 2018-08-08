Сотрудники ФСБ два года следили за главным редактором «БлогСочи» Александром Валовым
Сейчас его обвиняют в вымогательстве денег у депутата Госдумы в ЛДПР. В ближайшее время материалы могут направить в суд. Как следует из документов, обнаруженных адвокатом Валова в деле, еще в июле 2016-ого года суд разрешил ФСБ прослушать переговоры журналиста и вести за ним слежку, причем основанием была названа возможная причастность Валова к так называемой «группе оппозиционно настроенных граждан». Сейчас журналист находится в СИЗО. Он считает свое преследование политически мотивированным.
Комментарии5
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ugiazov 08 августа 2018 | 20:14
...возможная причастность Валова к так называемой «группе оппозиционно настроенных граждан»\\
Это уже подсудно? По какой статье? Наверное 58-я. Но судить по ней как-то... Вот и придумали. В ЛДПР конечно подтвердят всё что сверху приказали. И споют Боже царя храни.
midnightblues 08 августа 2018 | 20:20
Когда же вы,придурки,перетрахаете себя до смерти??
tks 08 августа 2018 | 20:22
Гэбилам нечем заняться?
Наркомафия, например, сведена под корень, работорговля отсутствует, с коррупцией в высших эшелонах в т.ч. правоохранительной сферы - тоже всё в порядке?
sergei_tn 08 августа 2018 | 20:29
Вы понимаете, какой хе*ней занято ФСБ ?
Там несколько человек наверно 2 года получали зарплату за то, что пытались сшить дело.
vadimp 08 августа 2018 | 20:53
КГБ как инквииция.
Ей пофиг каким образом ты против - оппозиционер, террорист, несогласный аль еще кто.
Против - значит еретик - на "костер" тебя.