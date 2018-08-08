Украинский уполномоченный по правам человека Людмила Денисова готова обсудить любые условия обмена Олега Сенцова...

Она обратилась со своей страницы в Фейсбуке к российской коллеге Татьяне Москальковой и председателю СПЧ Михаилу Федотову. Денисова просит ответственных лиц в России предоставить самолет на перевозку Сенцова в любую больницу, где ему смогут оказать необходимую помощь. Она напомнила, что так и не были выполнены договоренности между президентами России и Украины о посещении уполномоченными заключенных в обеих странах. Сестра Сенцова сегодня написала в своем Фейсбуке о том, что состояние здоровья режиссера катастрофическое, однако в аппарате уполномоченного по правам человека России заверили агентство, что по их данным состояние его здоровья относительно стабильное.