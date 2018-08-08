Украинский уполномоченный по правам человека Людмила Денисова готова обсудить любые условия обмена Олега Сенцова
Она обратилась со своей страницы в Фейсбуке к российской коллеге Татьяне Москальковой и председателю СПЧ Михаилу Федотову. Денисова просит ответственных лиц в России предоставить самолет на перевозку Сенцова в любую больницу, где ему смогут оказать необходимую помощь. Она напомнила, что так и не были выполнены договоренности между президентами России и Украины о посещении уполномоченными заключенных в обеих странах. Сестра Сенцова сегодня написала в своем Фейсбуке о том, что состояние здоровья режиссера катастрофическое, однако в аппарате уполномоченного по правам человека России заверили агентство, что по их данным состояние его здоровья относительно стабильное.
Комментарии29
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ionessi 08 августа 2018 | 20:06
Как я понимаю.вопрос один - мы хотим за Сенцова кого-то, кого Украина упорно не хочет отдавать.
banyi3 08 августа 2018 | 20:12
ionessi: Не так всё просто. Террористов ни на кого не меняют, потому что прецендент мировой будет.
viniqi 08 августа 2018 | 20:29
banyi3: Гермафродитов пригожинских тут никто не спрашивает!!!
kottigr1 08 августа 2018 | 20:30
banyi3: Так ведь он террорист только по приговору путинского Рейха.. Фашисты любили так называть украинских партизан.
tuman13 08 августа 2018 | 20:42
kottigr1: Поджоги, взрывчатка, детали ВУ, признание курьера - бревнышка не видим?
Ну да. Где уж свидомиту увидеть.
kottigr1 08 августа 2018 | 20:49
tuman13: У чекистов даже сам Берия признался что шпионил на все разведки мира разом, а по ночам травил колодцы.... Ведь так рассказывали лагерные овчарки ?
patrikk_1 08 августа 2018 | 20:30
Украинский уполномоченный по правам человека Людмила Денисова готова обсудить любые условия обмена Олега Сенцова...
Признайте итоги референдумов в Абхазии, Южной Осетии, Крыму, Приднестровье, Луганской и Донецкой областей.
ura_123 08 августа 2018 | 20:39
patrikk_1: В Луганской и Донецкой был референдум?
tiridas 08 августа 2018 | 20:50
ura_123: Прекрасно знаешь, что были проведены выборы. Хоть и в условиях агрессии со стороны киевской хунты
vblack 08 августа 2018 | 20:18
ionessi: Что-то. Признание "республик", Медведчука в политиу, воду в Крым. Хотели бы что-то приличное - давно обменяли бы
begly_ 08 августа 2018 | 20:31
Не ребята, так дело не пойдет., так бы и Чикатило мог месяцок ни покушать и на свободу с чистой совестью..
banyi3 08 августа 2018 | 20:07
Есть такие условия! РФ отдаёт сенцова Украине, а Украина выдаёт порося ДНР))
banyi3 08 августа 2018 | 20:09
banyi3: Или хотя бы турчинова с аваковым)
tuman13 08 августа 2018 | 20:46
banyi3: Ну и нахрена они нужны? Они - отработанный пар. Надо что-нибудь посущественней, как хохлы говорят: "Визмежь в руку - маешь вещь""
venezianez49 08 августа 2018 | 20:12
Что за истерия ?
Что за самолёт, какая перевозка ? Разве Сенцов помилован ??
banyi3 08 августа 2018 | 20:16
venezianez49: Срочно высылайте 20 мотоциклеток с пулемётами , Профессора арестовывать надо )))
hello_kitty 08 августа 2018 | 20:14
вонючие русские ублюдки, скорее бы вы все сдохли, твари...
blinorozhiy_chmo 08 августа 2018 | 20:29
Классический террорист-бандеровец сенцов, по кличке "Режиссер", будет сидеть по полной, пусть и ожиревший от "голодовки по-бандеровски", но по полной.
И это - очень важно для борьбы с мировым терроризмом.
serjo1977 08 августа 2018 | 20:57
blinorozhiy_chmo: Для борьбы с мировым терроризмом очень важно перевешать пригожинскую шваль. И это ОБЯЗАТЕЛЬНО будет сделано. Рано, или поздно...
begly_ 08 августа 2018 | 20:34
hello_kitty:
Вы хотите чтобы в России остались только буряты, чеченцы, калмыки.., и пара евреев?
serjo1977 08 августа 2018 | 20:55
begly_: Судя по результатам выборов, Россия состоит почти исключительно из чукчей...
begly_ 08 августа 2018 | 20:58
serjo1977:
Мэр Москвы Собянин это ни вся страна.
tuman13 08 августа 2018 | 20:48
hello_kitty: А это что за дерьмо выползло? Кастрюля слетела?
ugiazov 08 августа 2018 | 20:17
Она что, надеется на доброту этих людоедов?
sasass 08 августа 2018 | 20:17
Наш президент не прощает оскорблений в свой адрес и как обозвал Сенцов все знают....
tuman13 08 августа 2018 | 20:51
sasass: И правильно делает. Был в свое время на Украине министр иностр дел. Гавкнул - и не стало министра.
serjo1977 08 августа 2018 | 20:34
Похоже, никто, кроме Денисовой и родни Сенцова особо не шевелится... Хреново это всё кончится, ох, хреново... :-((
vblack 08 августа 2018 | 20:39
serjo1977: Ложь
serjo1977 08 августа 2018 | 20:52
vblack: ХОТЕЛ БЫ ошибиться, но сужу по результату. Точнее, по его отсутствию. :-((