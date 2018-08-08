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20:00, 08 августа 2018

Доллар этим вечером поднялся на Московской бирже до своей максимальной с ноября 2016-го года отметки

Он достигал уровня 65 рублей и 11 копеек. Евро торгуется в районе 75 рублей и 40 копеек. Причиной резкого ослабления российской валюты эксперты называют сообщения о планах США ввести против России новые санкции, а также падение нефти ниже 72 долларов за баррель.

Комментарии

28

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holic 08 августа 2018 | 20:05

"Причиной резкого ослабления российской валюты эксперты называют сообщения о планах США ввести против России новые санкции, а также падение нефти ниже 72 долларов за баррель."

Сообщите инвесторам, что ху@ло подохло. Это вернет котировки рубля к вчерашним значениям и вселит уверенность инвесторов в бумаги РФ. К гадалке не ходи....

lenin3 08 августа 2018 | 20:08

holic: могу предложить другой способ:пусть х@ло объявит,что вводит санкции против США,глядишь,и доллар рухнет...)))

serge_moro 08 августа 2018 | 20:12

lenin3: Какой курс Путина,такой курс и доллара.

patrikk_1 08 августа 2018 | 20:24

Причиной резкого ослабления российской валюты эксперты называют сообщения о планах США ввести против России новые санкции, а также падение нефти ниже 72 долларов за баррель...

Одно я не пойму, чему радуется украинская рвань, ведь каждый новый рубль к цене за 1 доллар, это дополнительный миллиард (?) рублей в бюджет России, а это сотни и сотни новых пуль и снарядов для уничтожения украинских националистов.

mavviomi 08 августа 2018 | 20:30

patrikk_1: опять этот дегенерат нарушает законы и уголовный кодекс своей страны, но ему ничего не будет, так заведено у чурок т.к. цивилизация им не ведома.

philanthrop 08 августа 2018 | 20:34

patrikk_1: Такой подход вполне испытала на себе Венесуэла. Скоро ты на этот миллиард буханку хлеба не сможешь купить, не то что снаряды.

patrikk_1 08 августа 2018 | 20:43

philanthrop:

Рубль должен стоить столько, сколько он стоит, стоить столько, сколько в стране товаров, долларов и евро.

begly_ 08 августа 2018 | 20:05

Богатей Россия, торгуй дорогим долларом за рубли.

fig_vvam 08 августа 2018 | 20:16

begly_: дурачок, а зачем продавать доллары зав рубли?
Напечатай фантиков этих и радуйся.
И фантиков много будет у тебя. И доллары целы.
Что печатный станок сломался или бумага кончилась?
Все-то вас идиотов учить надо. Ну и тупые вы.

begly_ 08 августа 2018 | 20:17

fig_vvam:

Ты что, последуешь за Задорновым?

begly_ 08 августа 2018 | 20:28

fig_vvam:

Вчера же Юрику объяснял как это работает: Россия продает нефть и газ за доллары, а доллары российские банки будут продавать населению за рубли. Казна начала наполняться деньгами., либералы всегда же желали, чтобы их государство богатело.

oldpartizan 08 августа 2018 | 20:05

очередная победа?

aleksandr39 08 августа 2018 | 20:05

УРА !!!! Опять увеличатся тарифы ЖКХ , еще дороже станут бензин и продукты .

novyrusich 08 августа 2018 | 20:06

То ли еще будет, то ли еще будет
То ли еще будет ой-ей-ей
---------------
Но при 75 доллары надо будет менять? Или 105 ждать?

begly_ 08 августа 2018 | 20:10

novyrusich:

У тех, кто задает такие вопросы нет ни долларов ни рублей.
Ха ха ха...

tv_victim 08 августа 2018 | 20:10

novyrusich: Думаю, после 80 будет выдуман какой-нибудь законишко, согласно которому валютные сбережения граждан будут либо переведены в рубли по грабительскому курсу, либо "заморожены", либо просто конфискованы. Не впервой, чай, родной стране решать свои проблемы за счет населения. "Граждане, сдавайте валюту!", как сказано у классика.....

vlabumur 08 августа 2018 | 20:13

Как говорил Михаил Самуэлевич Паниковский

",!Я очень уважаю Путина, но я вам должен сказать:
Путин — осел! Ей-богу, жалкая, ничтожная личность."

snagging 08 августа 2018 | 20:14

Никакой скрепе не угнаться, особенно если она деревянная.

begly_ 08 августа 2018 | 20:21

Заметьте, вечером поднялся... Как буду то утром и целый день он висел..

proxozhij 08 августа 2018 | 20:22

Ух ты, какая хорошая эрекция.

sergo_25_26 08 августа 2018 | 20:31

Все будет хорошо главное дождаться новых живительных санкций. Потерпите.

viniqi 08 августа 2018 | 20:33

sergo_25_26: А как же как же громогласные заявления, что санкции гам только на пользу???

zkotor 08 августа 2018 | 20:33

Это не доллар с евро поднялись, а рубль грохнулся потому, что вова с подельниками гробит страну

begly_ 08 августа 2018 | 20:43

zkotor:

И каким же образом он гробит страну?, если можно, то по подробнее.., где Вовины заграничные замки, яхты и прочие атрибуты грабителя?

ramun 08 августа 2018 | 20:35

Настоящим патриотам доллары не нужны!!!

diximania1948 08 августа 2018 | 20:40

Одного не пойму: полезны санкции или нет, что нам отец нации брякнет?

yirtan 08 августа 2018 | 20:53

Если у НацЛидера на полшестого, то и в его царстве все стремится в том же направлении

i_c_e 08 августа 2018 | 20:53

И кто же это на Московской бирже доллары скупает, раз он поднимается? Патриоты или либералы?

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