Доллар этим вечером поднялся на Московской бирже до своей максимальной с ноября 2016-го года отметки

Он достигал уровня 65 рублей и 11 копеек. Евро торгуется в районе 75 рублей и 40 копеек. Причиной резкого ослабления российской валюты эксперты называют сообщения о планах США ввести против России новые санкции, а также падение нефти ниже 72 долларов за баррель.