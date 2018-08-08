ФАС намерена оштрафовать ведущих операторов связи
Ведомство утверждает, что все три компании установили монопольно высокие цены на услуги связи во внутрисетевом роуминге, сказал замглавы службы Анатолий Голомолзин. Решение о штрафе будет принято в течение сентября. Он может составить до 1 млн руб. Голомолзин заверил, что «отмена роуминга» не может повлиять на рост базовых тарифов.
Комментарии1
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cobakevich 08 августа 2018 | 19:44
Да убивать из всех надо, а особенно эту проститутку Шапокояк