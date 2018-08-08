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19:31, 08 августа 2018

Военные Эстонии установили приблизительное место падения ракеты, которую ошибочно запустил самолет НАТО

В том районе уже работают эксперты сил обороны, — говорят в эстонском командовании ВВС. Пока не найдены важные детали ракеты. Накануне стало известно о том, что самолет ВВС Испании, который базируется в прибалтийской республике, по ошибке запустил ракету класса воздух-воздух. Она упала примерно к 40 километрах к северу от Тарту.

Комментарии

12

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bozk 08 августа 2018 | 19:35

Воронеж?

patrikk_1 08 августа 2018 | 19:47

Военные Эстонии установили приблизительное место падения ракеты, которую ошибочно запустил самолет НАТО...

Военные Эстонии, это наверное что-то вроде "английских учёных"?

stebinmaku 08 августа 2018 | 19:38

"Пока не найдены важные детали ракеты."
- -
Онии ппокаа в воостухее..

kir_pich_101 08 августа 2018 | 19:39

Гласность в действии.
Нет секретов.
Наше МО засекретило бы все, даже человеческие жертвы.

banyi3 08 августа 2018 | 19:43

Шутники, б.. А если б она до РФ долетела?

kottigr1 08 августа 2018 | 19:51

banyi3: Если бы она долетела до РФ то пол станы бы слегло от контузии после визгов Захаровой..

zmeelov_1 08 августа 2018 | 20:20

kottigr1: Кастрюлька, ямки под Донецком тебя сильно-сильно ждут. Не жди визгов Захаровой. Бегом в АТО.

sim 08 августа 2018 | 19:46

Бывает...

jblack2 08 августа 2018 | 19:49

И стоило такой кипеж поднимать?!
Обычный дружественный огонь.
Своей авиации-то нет...

mihakr 08 августа 2018 | 19:51

Если бы российская ракета случайно на территорию Эстонии упала, уже бы вводили санкции, высылали дипломатов, созывали экскреторное совещание ООН, вопили о российской агрессии.

krs_sk 08 августа 2018 | 19:55

Ядерную, на столицу коррупции? )

tv_victim 08 августа 2018 | 20:06

Даллеколли уллетелла раккетта?

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