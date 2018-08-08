Военные Эстонии установили приблизительное место падения ракеты, которую ошибочно запустил самолет НАТО
В том районе уже работают эксперты сил обороны, — говорят в эстонском командовании ВВС. Пока не найдены важные детали ракеты. Накануне стало известно о том, что самолет ВВС Испании, который базируется в прибалтийской республике, по ошибке запустил ракету класса воздух-воздух. Она упала примерно к 40 километрах к северу от Тарту.
Комментарии12
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bozk 08 августа 2018 | 19:35
Воронеж?
patrikk_1 08 августа 2018 | 19:47
Военные Эстонии установили приблизительное место падения ракеты, которую ошибочно запустил самолет НАТО...
Военные Эстонии, это наверное что-то вроде "английских учёных"?
stebinmaku 08 августа 2018 | 19:38
"Пока не найдены важные детали ракеты."
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Онии ппокаа в воостухее..
kir_pich_101 08 августа 2018 | 19:39
Гласность в действии.
Нет секретов.
Наше МО засекретило бы все, даже человеческие жертвы.
banyi3 08 августа 2018 | 19:43
Шутники, б.. А если б она до РФ долетела?
kottigr1 08 августа 2018 | 19:51
banyi3: Если бы она долетела до РФ то пол станы бы слегло от контузии после визгов Захаровой..
zmeelov_1 08 августа 2018 | 20:20
kottigr1: Кастрюлька, ямки под Донецком тебя сильно-сильно ждут. Не жди визгов Захаровой. Бегом в АТО.
sim 08 августа 2018 | 19:46
Бывает...
jblack2 08 августа 2018 | 19:49
И стоило такой кипеж поднимать?!
Обычный дружественный огонь.
Своей авиации-то нет...
mihakr 08 августа 2018 | 19:51
Если бы российская ракета случайно на территорию Эстонии упала, уже бы вводили санкции, высылали дипломатов, созывали экскреторное совещание ООН, вопили о российской агрессии.
krs_sk 08 августа 2018 | 19:55
Ядерную, на столицу коррупции? )
tv_victim 08 августа 2018 | 20:06
Даллеколли уллетелла раккетта?