Военные Эстонии установили приблизительное место падения ракеты, которую ошибочно запустил самолет НАТО...

В том районе уже работают эксперты сил обороны, — говорят в эстонском командовании ВВС. Пока не найдены важные детали ракеты. Накануне стало известно о том, что самолет ВВС Испании, который базируется в прибалтийской республике, по ошибке запустил ракету класса воздух-воздух. Она упала примерно к 40 километрах к северу от Тарту.