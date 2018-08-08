Угроза безопасности пациентам в больнице Нью-Йорка, где произошла перестрелка, миновала, – говорят в администрации лечебного заведения. Полицейские обследовали помещение госпиталя Вэстчестер Медикал Сентер. Стражи порядка уже покинули здание, — передает ТАСС. Ранее сообщалось, что стрельба возникла в одном из помещений на четвертом этаже. Пока остается неясной причина конфликта. Больница, где произошел инцидент, рассчитана почти на 900 коек. Год назад в другой нью-йоркской больнице бывший сотрудник застрелил врача и ранил пятерых своих коллег, после чего покончил с собой.